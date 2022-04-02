Жена Брюса Уиллиса поделилась, как справляется со страшным диагнозом мужа

Вспоминая знаменитого «крепкого орешка», кажется, что он один из самых сильных, здоровых и спортивных мужчин всего Голливуда. Однако страшный диагноз Брюса Уиллиса подтвердился. Мужчина страдает афазией - приобретенным расстройством речи, которое возникает после повреждения мозга, сообщает People. Из-за этого недуга актер почти не появляется в новых ролях, ведь при этом заболевании нарушается речь. Нередко у больных афазией наблюдается нарушение памяти и даже возникает депрессия. Молодая жена Уиллиса, 43-летняя Эмма Хеминг, очень тяжело переживает диагноз мужа и старается поддерживать его в это нелегкое время. Женщина до сих пор не может поверить в те изменения, которые происходят с ее супругом из-за болезни.