Жена Брюса Уиллиса поделилась, как справляется со страшным диагнозом мужа
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Фото: imago stock&people
Вспоминая знаменитого «крепкого орешка», кажется, что он один из самых сильных, здоровых и спортивных мужчин всего Голливуда. Однако страшный диагноз Брюса Уиллиса подтвердился. Мужчина страдает афазией - приобретенным расстройством речи, которое возникает после повреждения мозга, сообщает People. Из-за этого недуга актер почти не появляется в новых ролях, ведь при этом заболевании нарушается речь. Нередко у больных афазией наблюдается нарушение памяти и даже возникает депрессия. Молодая жена Уиллиса, 43-летняя Эмма Хеминг, очень тяжело переживает диагноз мужа и старается поддерживать его в это нелегкое время. Женщина до сих пор не может поверить в те изменения, которые происходят с ее супругом из-за болезни.
Эмма Хеминг старается держать себя в руках ради дочерей: Мейбл (10) и Эвелин (7). Женщина старается объяснить детям, что происходит с их отцом, чтобы они не пугались его. «У них дома есть специальный персонал, который наблюдает за Брюсом, но и Эмма всегда рядом с ним. Брюс старше Эммы, они всегда знали, что у него начнутся проблемы со здоровьем раньше, но всё равно ее шокировал диагноз», — рассказал инсайдер