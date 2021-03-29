Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы

Анастасию Заворотнюк, которая уже не один год борется с онкологией, разыскивают судебные приставы. Об этом сообщает «СтарХит». Поскольку никто не знает точное местоположение актрисы ради того, чтобы защитить ее от нежелательного внимания папарацци, проблемы возникли и у представителей закона.

Причиной преследования актрисы стал старый долг – несколько лет назад Заворотнюк взяла кредит в долларах, и оказалась в трудной ситуации после того, как его стоимость возросла. Сейчас долг за ней числится небольшой – 80 тысяч рублей.

Долги есть и у членов ее семьи – 11 тысяч за мамой за нарушения правил дорожного движения, и ещё около 23 тысяч за дочерью, которая должна за коммунальные услуги.

Все средства семьи сейчас уходят на дорогостоящее лечение актрисы. Большую часть затрат взял на себя супруг Анастасия Фигурист Петр Чернышов, который много работает, чтобы помочь жене справиться с бедой.

Стоит отметить, что семья Заворотнюк не стала просить никакой помощи у поклонников, которые очень переживают за любимую актрису. Все затраты семья взяла на себя, и сбор средств, как это было во время болезни Жанны Фриске, они не объявляли.