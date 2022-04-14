Тяжелобольной Валентин Юдашкин возвращается к нормальной жизни и выходит в свет

Вот уже несколько лет 58-летний модельер борется с раком. В последние месяце Валентин редко появлялся на светских мероприятиях. Однако вчера он сделал исключение.

В компании своей красавицы-жены Юдашкин посетил премьеру спектакля «Схватка» в театре Олега Табакова. Об этом жена дизайнера рассказала в своем Telegram-канале. Также Марина поделилась фотографией, на которой позирует вместе с улыбающимся Юдашкиным.