Тяжелобольной Валентин Юдашкин возвращается к нормальной жизни и выходит в свет
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Вот уже несколько лет 58-летний модельер борется с раком. В последние месяце Валентин редко появлялся на светских мероприятиях. Однако вчера он сделал исключение.
В компании своей красавицы-жены Юдашкин посетил премьеру спектакля «Схватка» в театре Олега Табакова. Об этом жена дизайнера рассказала в своем Telegram-канале. Также Марина поделилась фотографией, на которой позирует вместе с улыбающимся Юдашкиным.
Фото: Соцсети
Валентин, впрочем как и всегда, был одет с иголочки. Несмотря на страшный недуг, модельер старается хорошо выглядеть и не показывать, что что-то не так.
Поклонники звезд бурно отреагировали на снимок: «Мариночка, вы с Валентином просто замечательные», «Как мы рады вас видеть», «Выглядите, как ангелы-хранители друг друга», «Какая радость видеть вас вместе», «Молодцы, что выбрались! Здоровья и всех благ».
Фото: Global Look Press, соцсети