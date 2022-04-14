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Тяжелобольной Валентин Юдашкин возвращается к нормальной жизни и выходит в свет

Валентин Юдашкин, страдающий от онкологии, похоже, начал лучше себя чувствовать. Он все чаще появляется на публике вместе с супругой Мариной и выглядит вполне счастливым.
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я выбрал вместо рекламы.
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Валентин Юдашкин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вот уже несколько лет 58-летний модельер борется с раком. В последние месяце Валентин редко появлялся на светских мероприятиях. Однако вчера он сделал исключение.

В компании своей красавицы-жены Юдашкин посетил премьеру спектакля «Схватка» в театре Олега Табакова. Об этом жена дизайнера рассказала в своем Telegram-канале. Также Марина поделилась фотографией, на которой позирует вместе с улыбающимся Юдашкиным.

Валентин и Марина Юдашкины

Валентин и Марина Юдашкины

Фото: Соцсети

Валентин, впрочем как и всегда, был одет с иголочки. Несмотря на страшный недуг, модельер старается хорошо выглядеть и не показывать, что что-то не так.

Поклонники звезд бурно отреагировали на снимок: «Мариночка, вы с Валентином просто замечательные», «Как мы рады вас видеть», «Выглядите, как ангелы-хранители друг друга», «Какая радость видеть вас вместе», «Молодцы, что выбрались! Здоровья и всех благ».

Фото: Global Look Press, соцсети

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