Тяжелобольная Алиса Казьмина перестала выходить на связь

Поклонники обеспокоены исчезновением экс-супруги известного спортсмена Андрея Аршавина. В последний раз на связь Алиса Казьмина выходила весной. Тогда она поделилась информацией о состоянии своего здоровья и в очередной раз обвинила близких во всех проблемах, которые у нее произошли.

«Отравила меня мать! Отомстила за няню. И уже давно, год сифилиса не меньше, травила трепонемой-сифилис, потому что трепонема — разновидность инфекции. Ее куда проще достать, чем чистый сифилис. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать как сгорает ее дочь», — набросилась Казьмина на родительницу в своем микроблоге.

После очередной порции душещипательных постов в соцсетях женщина бесследно исчезла. Казьмина даже не появилась на выпускном сына и ему пришлось отмечать торжество с сестрами и бабушкой.