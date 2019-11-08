Тяжело больную Анастасию Заворотнюк просят погасить налоговую задолженность

При этом, как известно, в настоящее время звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится на лечении в одной из московских клиник, где борется с тяжелым заболеваниям — по имеющейся информации, актрисе диагностирована глиобластома. Стоит отметить, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, в ледовом шоу которой выступает супруг Анастасии Петр Чернышев, приняла решение внести лепту в лечение Заворотнюк: ««В наших мюзиклах на льду мы рассказываем зрителям — детям и взрослым — сказку о любви, способной творить настоящие чудеса и исцелить от всех болезней. Так почему бы самим не сотворить чудо? За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Поэтому я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения заключительного шоу в Москве в ДС «Мегаспорт» «Аленький цветочек» 10 ноября в 18:00, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации. Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом».