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Тяжелобольной Валентин Юдашкин срочно распродает недвижимость за границей

Страдающий от онкологии дизайнер выставил на продажу дом в США. Обладателем роскошного пентхауса может стать любой, у кого в кармане есть лишних 8 миллионов долларов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Художник-модельер Валентин Юдашкин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валентин Юдашкин решил избавиться от недвижимости в Америке. Помещение состоит из двух таунхаусов. В бутик-квартире, сделанной в изящном стиле, есть две спальни и терраса с видом на Центральный парк в Манхэттене. Располагается она на втором этаже кондоминиума Curzon House на 62-й улице Нью-Йорка. Площадь помещения — около 230 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда».

Модельер приобрел жилплощадь в далеком 2008-м году за 5,7 млн долларов. А теперь хочет продать более чем за 8 миллионов долларов.

Из квартиры есть выход на частную площадку лифта. Она ведет в просторную гостиную и столовую. Оттуда же можно попасть в элегантную кухню. В конце холла-галереи в задней части квартиры располагаются спальни, а также ванная комната, отделанная мрамором. На крыше находится зона отдыха с солярием. Там же имеется кухонный лифт.

Фото: Global Look Press

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