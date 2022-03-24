Тяжелобольной Валентин Юдашкин срочно распродает недвижимость за границей

Валентин Юдашкин решил избавиться от недвижимости в Америке. Помещение состоит из двух таунхаусов. В бутик-квартире, сделанной в изящном стиле, есть две спальни и терраса с видом на Центральный парк в Манхэттене. Располагается она на втором этаже кондоминиума Curzon House на 62-й улице Нью-Йорка. Площадь помещения — около 230 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда».

Модельер приобрел жилплощадь в далеком 2008-м году за 5,7 млн долларов. А теперь хочет продать более чем за 8 миллионов долларов.