Тяжелобольной Валентин Юдашкин срочно распродает недвижимость за границей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Валентин Юдашкин решил избавиться от недвижимости в Америке. Помещение состоит из двух таунхаусов. В бутик-квартире, сделанной в изящном стиле, есть две спальни и терраса с видом на Центральный парк в Манхэттене. Располагается она на втором этаже кондоминиума Curzon House на 62-й улице Нью-Йорка. Площадь помещения — около 230 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда».
Модельер приобрел жилплощадь в далеком 2008-м году за 5,7 млн долларов. А теперь хочет продать более чем за 8 миллионов долларов.
Из квартиры есть выход на частную площадку лифта. Она ведет в просторную гостиную и столовую. Оттуда же можно попасть в элегантную кухню. В конце холла-галереи в задней части квартиры располагаются спальни, а также ванная комната, отделанная мрамором. На крыше находится зона отдыха с солярием. Там же имеется кухонный лифт.
Фото: Global Look Press