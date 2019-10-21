«Ты такой единственный, люблю»: Надежда Михалкова нежно поздравила отца с днем рождения
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Фото: Instagram
Оскароносный режиссер и актер Никита Михалков отмечает день рождения 21 октября. Ему исполнилось 74 года.
Младшая дочь мастера – 33-летняя Надежда Михалкова нежно поздравила отца в Instagram, признавшись ему в любви.
«Мы спорим, мы шутим над друг другом, мы соглашаемся, мы бываем совершенно противоположных взглядов, мы обижаемся, но всегда прощаем. Мы злимся, мы говорим хорошие слова, мы грустим, мы молчим, мы просто смотрим друг на друга, мы улыбаемся, мы признаемся в любви - мы живем! Дорогой папа, пусть так продолжается как можно дольше! Ты такой -единственный! Я тебя люблю!», - написала актриса в своем микроблоге.
Присоединилась к поздравлению Никиты Михалкова и Лариса Гузеева, первая значительная роль которой была в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Партнером тогда еще юной Гузеевой стал Никита Михалков.
«С Днем Рождения, Никита Сергеевич!», - написала актриса и телеведущая.
«С днем рождения, дорогой Никита Сергеевич! Вам здоровья, а нам - ваших новых фильмов!», «Обожаю! С Днем рождения Никиту Сергеевича», «Надюша! С днем рождения папу! Здоровья! Многая лета в счастье и радости!», - пожелали поклонники таланта Никиты Михалкова.
Passion.ru присоединяется к поздравлениям и желает Никите Михалкову здоровья и долгих творческих лет.
Фото: Instagram, Starface
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