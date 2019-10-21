«Ты такой единственный, люблю»: Надежда Михалкова нежно поздравила отца с днем рождения

«С днем рождения, дорогой Никита Сергеевич! Вам здоровья, а нам - ваших новых фильмов!», «Обожаю! С Днем рождения Никиту Сергеевича», «Надюша! С днем рождения папу! Здоровья! Многая лета в счастье и радости!», - пожелали поклонники таланта Никиты Михалкова.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям и желает Никите Михалкову здоровья и долгих творческих лет.