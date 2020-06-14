«Ты стареть когда собираешься?» Поклонники Анастасии Задорожной обсуждают её новое фото

«Интересно, это последний опыт или меня ожидают такие же глобальные последствия после «магнитных бурь» ?» - загадочно подписала фото актриса.

Поклонники новый образ оценили. «Вы тут сама Магнитная», «Настёна, ты опупительно выглядишь❤️ Можно, я в тебя влюблюсь?», «Глобальные последствия после выхода из карантина 👍😎😅», «Энергетика , просто сумасшедшая !», «Я чувствую что какого-то представителя мужского пола ждут неприятные последствия.....», «Ты стареть когда собираешься?» - оставляют комментарии подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)