«Ты стареть когда собираешься?» Поклонники Анастасии Задорожной обсуждают её новое фото
Фото: Instagram/@stasya_ru
Поклонники привыкли видеть Анастасию Задорожную яркой блондикой, но похоже, актриса решила немного поэксперементировать с имиджем. На новом фото в Инстаграм звезда сериала «Клуб» перевоплотилась в жгучую шатенку. Новый цвет волос особенно хорошо подчёркивает яркий вечерний мейкап.
«Интересно, это последний опыт или меня ожидают такие же глобальные последствия после «магнитных бурь» ?» - загадочно подписала фото актриса.
Поклонники новый образ оценили. «Вы тут сама Магнитная», «Настёна, ты опупительно выглядишь❤️ Можно, я в тебя влюблюсь?», «Глобальные последствия после выхода из карантина 👍😎😅», «Энергетика , просто сумасшедшая !», «Я чувствую что какого-то представителя мужского пола ждут неприятные последствия.....», «Ты стареть когда собираешься?» - оставляют комментарии подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Задорожная прославилась после главной роли в молодежном сериале «Клуб», в котором она сыграла обычную молодую девушку, которая мечтает стать известной певицей и в итоге добивается своей цели. В настоящее время актриса продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также выступает в театре. О личной жизни Анастасия предпочитает не распространяться.
Фото: Instagram/Instagram/@stasya_ru, Globallookpress/Natalia Shakhanova
Видео: YouTube
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