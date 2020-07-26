«Ты очевидно лучше меня»: Максим Виторган трогательно поздравил дочь с 24-летием
Фото: Instagram/@mvitorgan
У Максима Виторгана трое детей — взрослые дочь Полина и сын Даниил от Виктории Верберг и маленький сын Платон от Ксении Собчак. 26 июля свой день рождения отмечает Полина Виторган, и знаменитый отец очень трогательно поздравил в блоге единственную дочь.
«Как-то странно уже говорить о том, как ты выросла и какой ты уже взрослый человек. Ты - молодая вселенная. Ещё формирующаяся, видоизменяющаяся, но уже необъятная. И так спокойно, так счастливо от того, что ты очевидно лучше меня. Всех необходимых тебе счастливых случаев, совпадений, шансов. Для всего остального у тебя есть ты. И этого более, чем достаточно для всех свершений. И помни, пожалуйста, что папа рассчитывает на спокойную безбедную старость!» — написал Максим.
«Полиночка, дорогая наша! С Днем рождения тебя! Пусть все будет ХОРОШО!!! Цалуем крепко. ЭммочкаИрочкаЭтеличкаКларочка», — прозвучало поздравление со страницы дедушки именинницы, Эммануила Виторгана (прим. Passion.ru –– орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены).
Молодая возлюбленная Виторгана-младшего, 29-летняя Нино Нинидзе поздравила подругу в Stories: «Любимая, сильная, талантливая, родная… Красота, с днем твоим».
Фото: Instagram/@ninosha13
«Поздравляю, отец! У тебя замечательная, тонкая, чуткая, чувственная дочь!», «Прекрасная девочка, поздравляю», «Поздравляем!! И папу, и малышку!», «Полина чудесная!!!!!поздравляю!!», «С Днем рождения!! Такая необычная красота... Невинность, кротость во взгляде.. Самое главное, пусть будет счастлива!!», «Красавица! А глаза......такая глубина...», «Какая красавица! Максим, очень на Вас похожа! Поздравляю! Пусть на пути Вашей малышки встречаются только порядочные люди, а родные и близкие будут здоровы», — пишут фолловеры Максима Виторгана.
Фото: Instagram/@mvitorgan, @ninosha13, @polinavitorgan, Starface
Видео: Instagram
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