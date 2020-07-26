«Ты очевидно лучше меня»: Максим Виторган трогательно поздравил дочь с 24-летием

«Как-то странно уже говорить о том, как ты выросла и какой ты уже взрослый человек. Ты - молодая вселенная. Ещё формирующаяся, видоизменяющаяся, но уже необъятная. И так спокойно, так счастливо от того, что ты очевидно лучше меня. Всех необходимых тебе счастливых случаев, совпадений, шансов. Для всего остального у тебя есть ты. И этого более, чем достаточно для всех свершений. И помни, пожалуйста, что папа рассчитывает на спокойную безбедную старость!» — написал Максим.