«Ты не выглядишь даже на 30»: Дженнифер Лопес в стильном купальнике впечатлила фанатов

Дженнифер Лопес на прошлой неделе дала концерт в Москве в рамках своего большого тура It`s my party. Из российской столицы она отправилась в Турцию, где у нее состоялись несколько выступлений.
Там Дженнифер успевает не только представлять грандиозное шоу, но и наслаждаться морем и солнцем. Лопес поделилась с подписчиками фотографией, на которой Джей Ло запечатлена в стильном сплошном бардовом купальнике.
Фото: Instagram
«Ты всех обманываешь, сестра. Говоришь, что тебе 50, но ты не выглядишь даже на 30!»,
«Сильно!»,
«Королева, не может быть, что тебе 50!»,
«Уникальна и великолепна», - пришли в восторг поклонники певицы.
Напомним, 24 июля на юбилей жених подарил Дженнифер Лопес элитный кабриолет Porsche за 140 тысяч долларов. Получая презент, артистка не могла сдержать слез.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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