«Ты не выглядишь даже на 30»: Дженнифер Лопес в стильном купальнике впечатлила фанатов

«Ты всех обманываешь, сестра. Говоришь, что тебе 50, но ты не выглядишь даже на 30!»,

«Сильно!»,

«Королева, не может быть, что тебе 50!»,

«Уникальна и великолепна», - пришли в восторг поклонники певицы.

Напомним, 24 июля на юбилей жених подарил Дженнифер Лопес элитный кабриолет Porsche за 140 тысяч долларов. Получая презент, артистка не могла сдержать слез.