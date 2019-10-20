«Ты мой единственный кумир»: Александр Ревва нежно поздравил супругу с днем рождения

В воскресенье, 20 октября, свой день рождения отмечает супруга Александра Реввы Анжелика. Шоумен опубликовал в блоге нежное стихотворное поздравление любимой жене: «В тот самый миг, когда с утра / Взойдет на небе солнце – РА, / И в наши окна постучатся / Слегка простывшие ветра / Уйдет вчерашняя гроза, / Расправят крылья облака, / Ты нежно скажешь: «С добрым утром»! Я посмотрю в твои глаза. / О, этот нежный океан! / Он волшебством любовным полон. / Уносит, словно ураган. / Я в нём тону! Я околдован! / Ты воздух мой! Когда в ночИ / Холодный, липкий сумрак тени / Прийдет за мной, / Тобой дышу! / Лишь ты одна - моё спасенье! / Мой теплый плед! Когда метель, / Срывая белые одежды, / Зовёт печаль, / Согреешь ты! / Лишь ты одна – моя надежда! / Моя любовь! Моя жена! / Моя мечта! Моя награда! / Моя цветущая весна! / Клянусь, что буду вечно рядом! / Раскатистое эхо гор / Разбудит всю планету криком: / Люблю, люблю, люблю тебя! / Моя святая Анжелика! / Твой нежный смех, твои слова / Уносят жизненные смуты. / Ты подарила мне детей, / Тепло домашнего уюта. / Цветным ты сделала мой мир! / Ты - волшебство! Ты – наважденье! / Ты мой единственный кумир! / Моя родная, с Днём рожденья!!!❤️».