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«Ты мой единственный кумир»: Александр Ревва нежно поздравил супругу с днем рождения

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Александр и Анжелика Ревва

Фото: Instagram Анжелики Ревва

Шоумен посвятил любимой женщине трогательное стихотворение.

В воскресенье, 20 октября, свой день рождения отмечает супруга Александра Реввы Анжелика. Шоумен опубликовал в блоге нежное стихотворное поздравление любимой жене: «В тот самый миг, когда с утра / Взойдет на небе солнце – РА, / И в наши окна постучатся / Слегка простывшие ветра / Уйдет вчерашняя гроза, / Расправят крылья облака, / Ты нежно скажешь: «С добрым утром»! Я посмотрю в твои глаза. / О, этот нежный океан! / Он волшебством любовным полон. / Уносит, словно ураган. / Я в нём тону! Я околдован! / Ты воздух мой! Когда в ночИ / Холодный, липкий сумрак тени / Прийдет за мной, / Тобой дышу! / Лишь ты одна - моё спасенье! / Мой теплый плед! Когда метель, / Срывая белые одежды, / Зовёт печаль, / Согреешь ты! / Лишь ты одна – моя надежда! / Моя любовь! Моя жена! / Моя мечта! Моя награда! / Моя цветущая весна! / Клянусь, что буду вечно рядом! / Раскатистое эхо гор / Разбудит всю планету криком: / Люблю, люблю, люблю тебя! / Моя святая Анжелика! / Твой нежный смех, твои слова / Уносят жизненные смуты. / Ты подарила мне детей, / Тепло домашнего уюта. / Цветным ты сделала мой мир! / Ты - волшебство! Ты – наважденье! / Ты мой единственный кумир! / Моя родная, с Днём рожденья!!!❤️».

«Благодарю тебя, мой мужчина!! Моя любовь!!! Я очень тронута.. это невозможно описать словами..🙏🏼❤️ Пусть небеса хранят каждое любящее сердце!! Благодарю всех и каждого, за добрые слова!!! Я вас люблю, спасибо.. ❤️», — ответила супругу Анжелика Ревва.

«С Рождением вас!!!!!!!! Дорогие, любимые!!!!», — написала актриса Елена Валюшкина.

«Ах, как трогательно 💋», — уверена Наталья Подольская.

«Как красиво, поздравляю», — присоединяется Анна Семенович.

Напомним, Александр и Анжелика Ревва поженились в 2007 году, пара воспитывает дочерей Алису и Амели.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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