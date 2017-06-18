Александр Скиртач появился в доме Волочковой по рекомендации общих знакомых. Мужчина быстро расположил к себе знаменитость. Балерина вспоминает, что Скиртач рассказывал о временных финансовых затруднениях, а на его счетах в банке «зависло» около 320 миллионов рублей. Будучи человеком очень доверчивым, балерина предложила Скиртачу подработать личным водителем. «Он стал просто жить здесь, как хозяин. Человек втерся реально в доверие таким образом, и это не могло не напрягать. Он в курсе всего был, это правда. Таких людей нужно опасаться. Он мог находиться около меня сутками», — откровенничает балерина с «Новыми русскими сенсациями».

Александр Скиртач был практически членом семьи балерины, имел доступ к счетам артистки и к серверу видеонаблюдения за домом.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Июн 17 2017 в 7:55 PDT

Первой заподозрила что-то неладное мать балерины Тамара Владимировна. Женщина обратила внимание на разницу в общении водителя с Анастасией и с ней. «Я понимаю, что в этом фальшь, игра. И этот человек выдает себя не за того, кто он есть на самом деле. Разница была просто принципиальная», — говорит женщина. Анастасия настолько доверяла своему водителю, что даже рассорилась с матерью.

Балерина признается, что практически любила своего водителя, могла доверить ему самые сокровенные тайны, поделиться личным. Но такое колоссальное доверие к мужчине лишило Анастасию нескольких миллионов на банковском счету, а также добавило проблем с личным автомобилем.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Апр 22 2017 в 2:15 PDT

Фото: кадры из передачи, instagram.com, globallookpress.com