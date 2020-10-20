«Ты хоть с огнетушителем ходи»: Юлия Франц очаровала поклонников шикарным платьем из алого кружева

Напомним, ранее ходили слухи о романе актрисы с коллегой Павлом Прилучным, который недавно расстался со своей женой Агатой Муниеце, несмотря на общих детей.

Актеры познакомились на съемках фильма «Тень звезды», где они снимались вместе. Там Юлия, по слухам, начала оказывать ему знаки внимания, и недолгое время они встречались. В этот момент Прилучный был еще женат.

Позже Франц, однако, узнала, что у него был еще одна женщина, Мирослава Карпович. От любовного многоугольника Юлия быстро устала. А вот с Карпович Павел продолжил отношения, развелся с женой, а недавно они даже стали жить вместе.