«Что ты из меня грязнулю делаешь?» 4-летняя внучка Игоря Крутого научила его хорошим манерам

Игорь Крутой с семьей находится в США. Все время он проводит там со своими любимыми девчонками — дочерями и внучкой Деми. Одним из милых семейных видео композитор опубликовал в своем микроблоге.

«Вожусь со своими девчонками... В семье обнаружился Мойдодыр-Деми, которую приучали все время мыть руки, а теперь пошла ответка и она требует это от всех, подошедших к ней... Что-то хорошее я сделал в прошлой жизни, если в этой господь послал мне такую доченьку, как Сашенька», — рассказал Игорь Крутой про своих девочек.