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«Что ты из меня грязнулю делаешь?» 4-летняя внучка Игоря Крутого научила его хорошим манерам

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Крутой с Сашей и Деми

Фото: Instagram

Композитор поделился забавным видео с подписчиками.

Игорь Крутой с семьей находится в США. Все время он проводит там со своими любимыми девчонками — дочерями и внучкой Деми. Одним из милых семейных видео композитор опубликовал в своем микроблоге.

«Вожусь со своими девчонками... В семье обнаружился Мойдодыр-Деми, которую приучали все время мыть руки, а теперь пошла ответка и она требует это от всех, подошедших к ней... Что-то хорошее я сделал в прошлой жизни, если в этой господь послал мне такую доченьку, как Сашенька», — рассказал Игорь Крутой про своих девочек.

«Дай Бог им счастья и здоровья!», «Без понтов! Вот наш! Народный», «Игорь Яковлевич, вы как в цветнике среди своих девочек. Побольше радостных моментов!», — пожелали композитору в комментариях.

Ранее Игорь Крутой рассказывал, что его старшая дочь Виктория с появлением у нее ребенка буквально стала помешанной на чистоте. «Она и раньше следила тщательно за порядком, но с рождением Деми стала делать все вокруг стерильным», — рассказывал композитор. И теперь Деми, когда подросла, следит, чтобы все вокруг соблюдали чистоту и гигиену.

Напомним, что у композитора, кроме дочерей, есть еще старший сын Николай и две внучки от него — Кристина и Маргарита.

Фото и видео: Instagram

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