В честь дня рождения генерального директора Первого канала его жена Софья поделилась редким семейным снимком.

Вот уже несколько лет в светских кругах обсуждают отношения модели и актрисы Софьи Заики и главы Первого канала Константина Эрнста, однако супруги живут по принципу «Счастье любит тишину» и никогда не делятся с поклонниками совместными фотографиями. Тем не менее накануне Софья впервые опубликовала в Instagram трогательный снимок, под которым публично поздравила любимого супруга: «Сегодня любимый праздник! 😎❤️с Днём Рождения! Ты идеальный!»

Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna) Фев 6, 2018 в 4:49 PST

Подписчики восхитились парой и поспешили поздравить генерального директора Первого канала: «Счастливые! Пусть всегда будет так ❤️», «Ура! Наконец-то фото вдвоём. С днём рождения, Константин Львович 💪», «Ну наконец-то первое супружеское фото для публики!!», «Поздравляю вашу чудесную семью❤️ », «Идеальная пара!»