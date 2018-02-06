«Ты идеальный!»: супруга Константина Эрнста трогательно поздравила мужа с днем рождения
Вот уже несколько лет в светских кругах обсуждают отношения модели и актрисы Софьи Заики и главы Первого канала Константина Эрнста, однако супруги живут по принципу «Счастье любит тишину» и никогда не делятся с поклонниками совместными фотографиями. Тем не менее накануне Софья впервые опубликовала в Instagram трогательный снимок, под которым публично поздравила любимого супруга: «Сегодня любимый праздник! 😎❤️с Днём Рождения! Ты идеальный!»
Подписчики восхитились парой и поспешили поздравить генерального директора Первого канала: «Счастливые! Пусть всегда будет так ❤️», «Ура! Наконец-то фото вдвоём. С днём рождения, Константин Львович 💪», «Ну наконец-то первое супружеское фото для публики!!», «Поздравляю вашу чудесную семью❤️ », «Идеальная пара!»
Напомним, первой гражданской женой Константина Эрнста была Анна Силюнас, которая в 1994 году родила ему дочь Александру. Отношения с Ларисой Синельщиковой, с которой Эрнст познакомился в 1997 году, продлились 12 лет. В 2013 году СМИ заговорили о новой возлюбленной главы Первого канала Софье Заике, а спустя четыре года появилась информация об официальной регистрации брака пары. Стоит отметить, что супруги воспитывают двух дочерей 2016 и 2017 годов рождения, однако не называют их имен.
Фото: instagram, starface