«Ты делаешь меня счастливой»: Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с днем рождения

Певица Валерия и Иосиф Пригожин справедливо считаются одной из самых милых и популярных пар российского шоу-бизнеса. Они часто публикуют в Интернете совместные фотографии, пишут нежные послания друг другу в микроблогах и не скрывают свою любовь и романтику ни перед фанатами, ни перед СМИ.

Иосиф Пригожин, которому сегодня, 2 апреля, исполнилось 50 лет, получил много искренних и теплых поздравлений с юбилеем, однако самое важное — от любимой жены — вызвало наиболее бурные обсуждения среди подписчиков.

«Солнце мое, твой День рождения настал. Поздравляю тебя, а еще больше себя с тем, что ты не просто живешь на этом свете, а с тем, что ты МОЙ. Спасибо за то, что делаешь меня счастливой. 50 лет — сущий пустяк, наступит завтра, и ты продолжишь нестись по жизни вприпрыжку, вместе будем бежать навстречу новым приключениям, авантюрным планам, неожиданным проектам — ничего не поменяется, а самое главное — мы по-прежнему будем вместе, и я буду продолжать любить тебя, а ты просто будь здоров!» — написала Валерия, опубликовав совместную фотографию с любимым (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).