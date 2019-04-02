«Ты делаешь меня счастливой»: Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с днем рождения

Певица Валерия и Иосиф Пригожин справедливо считаются одной из самых милых и популярных пар российского шоу-бизнеса. Они часто публикуют в Интернете совместные фотографии, пишут нежные послания друг другу в микроблогах и не скрывают свою любовь и романтику ни перед фанатами, ни перед СМИ.
Иосиф Пригожин, которому сегодня, 2 апреля, исполнилось 50 лет, получил много искренних и теплых поздравлений с юбилеем, однако самое важное — от любимой жены — вызвало наиболее бурные обсуждения среди подписчиков.
«Солнце мое, твой День рождения настал. Поздравляю тебя, а еще больше себя с тем, что ты не просто живешь на этом свете, а с тем, что ты МОЙ. Спасибо за то, что делаешь меня счастливой. 50 лет — сущий пустяк, наступит завтра, и ты продолжишь нестись по жизни вприпрыжку, вместе будем бежать навстречу новым приключениям, авантюрным планам, неожиданным проектам — ничего не поменяется, а самое главное — мы по-прежнему будем вместе, и я буду продолжать любить тебя, а ты просто будь здоров!» — написала Валерия, опубликовав совместную фотографию с любимым (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Публикация незамедлительно собрала почти 50 тысяч «лайков» и несколько сотен комментариев: «Какие замечательные теплые и близкие слова и пожелания мужу. Красивая пара и счастливая семья», «Лерочка, поздравляю вас с именинником! Долгих лет счастливой жизни вместе в здравии и такой же сказочной любви!», «Долгих лет жизни вам, с днем рождения вас! Пусть сбудутся все ваши желания!», «С днем рождения Вашей половинки! Вы такие настоящие! Будьте здоровы!».
Иосиф Пригожин и певица Валерия счастливо живут в браке уже 15 лет, однако завести детей за это время пара так и не решилась. Как отмечал музыкальный композитор в различных интервью, детей Валерии он считает и своими родными детьми.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, YouTube / СЕГОДНЯ, МУЗ-ТВ