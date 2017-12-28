«Ты бы еще пониже декольте сделала»: Гузеева отчитала Волочкову за откровенный наряд на съемках телешоу
1/10
На днях 41-летняя Анастасия Волочкова появилась на съемках популярного шоу «Давай поженимся!». Звезда, как обычно, выбрала очень сексуальное платье, которое не понравилось ведущей проекта Ларисе Гузеевой.
Посмотрите сегодняшний эфир «Давай поженимся», на сайте Первого канала,и хорошее настроение вам гарантированно!😂 На съемке все просто угорали..😂 Мне достался сложный пассажир..🙄 Но мы выстояли!😂 https://www.1tv.ru/shows/davay-pozhenimsya #анастасияволочкова #волочкова #балерина #первыйканал #давайпоженимся #смешно #новыйгод