На днях 41-летняя Анастасия Волочкова появилась на съемках популярного шоу «Давай поженимся!». Звезда, как обычно, выбрала очень сексуальное платье, которое не понравилось ведущей проекта Ларисе Гузеевой.

Балерина Анастасия Волочкова появилась в очередном эпизоде популярной программы Первого канала «Давай поженимся!». Однако, вопреки ожиданиям зрителей, скандально известная танцовщица пришла на шоу не ради того, чтобы найти себе мужа. Как выяснилось, артистку пригласили на передачу в качестве участницы «группы поддержки» одного из женихов.

Однако Анастасия, видимо, решила не довольствоваться ролью второго плана и привлекла к себе все внимание публики. Артистка пришла в студию в блестящем зеленом платье в пол с внушительным декольте. Действительно, Анастасия выглядела очень эффектно, но ведущая шоу Лариса Гузеева прямо во время эфира подозвала к себе Анастасию и публично сделала ей замечание, вложив розу в вырез наряда звезды.