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Тутта Ларсен рассказала, как одновременно пережила аборт на позднем сроке и предательство мужа

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Тутта Ларсен с мужем Валерием Колосковым и детьми
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43-летняя Тутта Ларсен дала очень откровенное и пронзительное интервью о своей тяжелой первой беременности и отношениях с первым мужем Максимом Галстьяном.

Тутта Ларсен не любит вспоминать о нескольких годах, проведенных в браке с Максимом Галстьяном, так как пока она была беременна первенцем, мужчина изменял ей. Более того, тогда врачи сказали телеведущей, что как только ребенок родится, он тут же уйдет из жизни из-за порока сердца.

«У мужа была другая женщина, которая жила практически на моей кровати. Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком. В какой-то момент ребенок отошел на задний план. Я была настолько одержима неверностью Максима, жила в таком аду от этого, что вообще не понимала, что теряю ребенка», — цитирует ведущую журнал «Православие и мир».

После того, как Тутта решилась на аборт, она едва не умерла, но медики спасли ее. Супруг тем временем ушел из семьи. Ларсен полностью погрузилась в работу, затем встретила нового возлюбленного и родила сына Луку. Впрочем, и с ним у звезды MTV не сложилось.

Сегодня Тутта Ларсен счастлива с Валерием Колосковым, с которым воспитывает уже троих детей.

Фото: Instagram

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