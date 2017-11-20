Тутта Ларсен рассказала, как одновременно пережила аборт на позднем сроке и предательство мужа

Тутта Ларсен не любит вспоминать о нескольких годах, проведенных в браке с Максимом Галстьяном, так как пока она была беременна первенцем, мужчина изменял ей. Более того, тогда врачи сказали телеведущей, что как только ребенок родится, он тут же уйдет из жизни из-за порока сердца.

«У мужа была другая женщина, которая жила практически на моей кровати. Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком. В какой-то момент ребенок отошел на задний план. Я была настолько одержима неверностью Максима, жила в таком аду от этого, что вообще не понимала, что теряю ребенка», — цитирует ведущую журнал «Православие и мир».