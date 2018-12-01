Трудности выбора: в шоу «Голос» завершился этап поединков

В новом выпуске седьмого сезона шоу «Голос» телезрители узнали имена участников, прошедших в следующий этап шоу — «Нокауты». Как признались члены жюри, с каждым новым дуэтом выбор делать становилось все сложнее. Так, Сергей Шнуров, впервые в истории российской адаптации вокального телепроекта занявший кресло наставника, не хотел прощаться ни с Ритой Крон, ни с Дарией Гроссман, великолепно спевшими хит Владимира Преснякова-младшего «Стюардесса по имени Жанна». Однако в «Нокаутах» мы услышим Дарию Гроссман.