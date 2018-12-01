Трудности выбора: в шоу «Голос» завершился этап поединков

В новом выпуске седьмого сезона шоу «Голос» телезрители узнали имена участников, прошедших в следующий этап шоу — «Нокауты». Как признались члены жюри, с каждым новым дуэтом выбор делать становилось все сложнее. Так, Сергей Шнуров, впервые в истории российской адаптации вокального телепроекта занявший кресло наставника, не хотел прощаться ни с Ритой Крон, ни с Дарией Гроссман, великолепно спевшими хит Владимира Преснякова-младшего «Стюардесса по имени Жанна». Однако в «Нокаутах» мы услышим Дарию Гроссман.
Пользователи Сети неоднократно отмечали, что у фронтмена группы «Ленинград» здорово получается создавать дуэты в рамках телепроекта. Выступление Джека Гипси и Софии Легран вновь убедило поклонников Шнурова в этом.
Ани Лорак сложно дался выбор между Ольгой Шитовой и Таймуразом Хадарцевым, исполнившими песню Земфиры «Жить в твоей голове». В итоге дальнейшее участие в шоу примет блондинка.
Константин Меладзе нашел недочеты в выступлении своих подопечных — Маржаны Макишевой и Светланы Жаворонковой, однако еще один шанс показать себя получила Маржана.
Константин Битеев из команды Басты получил замечания от звездного жюри после своего дуэта с Лаурой Пленкиной. Но у молодого человека появилась возможность исправить ошибки и блестяще выступить в следующем этапе вокального шоу.
Следите за новыми выпусками седьмого сезона вокального проекта «Голос» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».
Фото: кадры из программы, Instagram
_ Видео: Youtube/ The Voice Russia_
Текст: Наталья Емельянова