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Трудности выбора: в шоу «Голос» завершился этап поединков

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Басты

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Наставники проекта определили составы своих команд для дальнейшего участия в шоу.

В новом выпуске седьмого сезона шоу «Голос» телезрители узнали имена участников, прошедших в следующий этап шоу — «Нокауты». Как признались члены жюри, с каждым новым дуэтом выбор делать становилось все сложнее. Так, Сергей Шнуров, впервые в истории российской адаптации вокального телепроекта занявший кресло наставника, не хотел прощаться ни с Ритой Крон, ни с Дарией Гроссман, великолепно спевшими хит Владимира Преснякова-младшего «Стюардесса по имени Жанна». Однако в «Нокаутах» мы услышим Дарию Гроссман.

Пользователи Сети неоднократно отмечали, что у фронтмена группы «Ленинград» здорово получается создавать дуэты в рамках телепроекта. Выступление Джека Гипси и Софии Легран вновь убедило поклонников Шнурова в этом.

Ани Лорак сложно дался выбор между Ольгой Шитовой и Таймуразом Хадарцевым, исполнившими песню Земфиры «Жить в твоей голове». В итоге дальнейшее участие в шоу примет блондинка.

Константин Меладзе нашел недочеты в выступлении своих подопечных — Маржаны Макишевой и Светланы Жаворонковой, однако еще один шанс показать себя получила Маржана.

Константин Битеев из команды Басты получил замечания от звездного жюри после своего дуэта с Лаурой Пленкиной. Но у молодого человека появилась возможность исправить ошибки и блестяще выступить в следующем этапе вокального шоу.

Следите за новыми выпусками седьмого сезона вокального проекта «Голос» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».

Фото: кадры из программы, Instagram

_ Видео: Youtube/ The Voice Russia_

Текст: Наталья Емельянова

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