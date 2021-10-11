Герцоги Кембриджские прошли через большие проблемы в отношениях — и даже расставались на несколько месяцев
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Фото: Picture-alliance
Кейт и Уильям начали встречаться еще будучи студентами. В совокупности они знакомы более 20 лет, уже давно являясь друг другу близкими и родными людьми.
В 2006 году герцог Кембриджский начал карьеру в армии. Примерно через год супруги расстались на неопределенное время. «Я думаю, что Кейт загнала его в угол. Вероятно, она хотела больше взаимности. Уильям усердно работал в армии, был очень занят. Им становилось все труднее проводить время вместе», — рассказала королевский писатель Кэти Николл Express.
Миддлтон жаловалась на недостаток внимания от возлюбленного, но Уильям был слишком увлечен работой, а забота о будущей герцогине отошла на второй план. «Уильям проводил с понедельника по пятницу в казармах в Бовингтоне, поэтому его время было полностью занято военными обязательствами, а по выходным он останавливался со своими друзьями, своими новыми армейскими товарищами. Он не хотел возвращаться в Лондон каждые выходные», — добавила Николл.
Вместе с давлением, которое он испытывал во время своей военной карьеры, к выбору невесты Уильяма подтолкнули королева и ее муж принц Филипп. Никто из них не хотел, чтобы молодой человек повторил судьбу своего отца, принца Чарльза. Так как разводы в королевской семье воспринимаются негативно.
Несмотря на трудности, возлюбленные смогли наладить отношения и спустя пару лет получили одобрение королевы на брак. Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась в 2011 году в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Фото и видео: Picture-alliance