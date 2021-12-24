Трудно быть богом: Навка рассказала о необычном прозвище мужа Заворотнюк
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Супруг Анастасии Заворотнюк является неотъемлемой частью команды ледовых шоу Татьяны Навки, ни одно из них не проходит без его участия. Отношения между двумя спортсменами очень теплые, потому жена пресс-секретаря президента РФ всегда максимально положительно отзывается в адрес партнера.
И вот сейчас, когда Навка в очередной раз осыпала комплиментами Чернышева, она решила рассказать о прозвище, которое ему дали члены ее команды. «Петр — святой человек. Мы его в кулуарах называем Иисус Христос. Он прекрасный друг, потрясающий, надежный человек. Петр талантливый, невероятно добрый, щедрый, мудрый, справедливый. И вообще, я не знаю, сколько еще эпитетов можно найти, для того чтобы сказать, какой он настоящий-настоящий», — крайне трогательно отозвалась о Петре Татьяна порталу kp.ru
Вероятно, что дело не только в его прекрасном и чутком нраве, скорее всего, на выбор прозвища повлияла и прическа фигуриста — он носит длинные до плеч волосы.
Фото: Global Look press