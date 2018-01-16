Тростинка! 43-летняя Виктория Бекхэм в «голом» боди появилась на обложке Vogue
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Виктория Бекхэм поучаствовала в весьма откровенной фотосессии.
Бывшая солистка группы Spice Girls, а ныне известный дизайнер и многодетная мама Виктория Бекхэм поучаствовала в горячей съемке для испанского Vogue.
В своем блоге звезда показала результат: обложку, на которой она предстала в боди нейтрального цвета, создающем иллюзию обнаженного тела, и несколько снимков, демонстрирующих ее завидную гибкость.
На снимках Виктория демонстрирует новые модели своего бренда Victoria Beckham. Ярко-красное платье-рубашка с разрезом и поясом, например, стоит около трех тысяч долларов.
Серый свитер, который она надела на боди, можно купить на официальном сайте бренда примерно за тысячу долларов.
«Спасибо, @voguespain! Я здорово повеселилась, танцуя на съемках, мне очень понравилось работать с командой. Эта съемка отличалась от всего, что я когда-либо делала», — написала она.
Впрочем, и саму Викторию сложно упрекнуть в непрофессионализме, ведь двигается она как настоящая танцовщица или модель.
Фото: instagram