Виктория Бекхэм поучаствовала в весьма откровенной фотосессии.

В своем блоге звезда показала результат: обложку, на которой она предстала в боди нейтрального цвета, создающем иллюзию обнаженного тела, и несколько снимков, демонстрирующих ее завидную гибкость.

Бывшая солистка группы Spice Girls, а ныне известный дизайнер и многодетная мама Виктория Бекхэм поучаствовала в горячей съемке для испанского Vogue.

На снимках Виктория демонстрирует новые модели своего бренда Victoria Beckham. Ярко-красное платье-рубашка с разрезом и поясом, например, стоит около трех тысяч долларов.

Серый свитер, который она надела на боди, можно купить на официальном сайте бренда примерно за тысячу долларов.

«Спасибо, @voguespain! Я здорово повеселилась, танцуя на съемках, мне очень понравилось работать с командой. Эта съемка отличалась от всего, что я когда-либо делала», — написала она.

Впрочем, и саму Викторию сложно упрекнуть в непрофессионализме, ведь двигается она как настоящая танцовщица или модель.