Тройной удар: Кидман, Терон и Робби на премьере фильма «Скандал» в Голливуде

Марго Робби появилась на показе в стильном и необычном белом брючном костюме Mara Hoffman. Николь Кидман выбрала более классический и строгий вариант брючного белоснежного костюма от Altuzzura. А Шарлиз Терон позировала фотографам в эффектном образе — в строгом черном пиджаке с тонким ремнем с цепочкой и кожаной юбке-плиссе.