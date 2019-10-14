Тройной удар: Кидман, Терон и Робби на премьере фильма «Скандал» в Голливуде
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Фото: Eastnews
В Голливуде прошел специальный показ фильма «Скандал», который представили исполнительницы главных ролей Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман.
Марго Робби появилась на показе в стильном и необычном белом брючном костюме Mara Hoffman. Николь Кидман выбрала более классический и строгий вариант брючного белоснежного костюма от Altuzzura. А Шарлиз Терон позировала фотографам в эффектном образе — в строгом черном пиджаке с тонким ремнем с цепочкой и кожаной юбке-плиссе.
В центре сюжета картины история женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.
Фото: eastnews
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