Трогательные Милохин и Медведева, борьба Бородиной и собака на льду: как прошел выпуск «Ледникового периода»
В начале выпуска решалась судьба пар Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева и Аглаи Шиловской и Максима Шабалина. Если телеведущая регулярно оказывалась в конце турнирной таблице, то актриса попала номинацию на вылет из-за болезни. К сожалению для нее, зрители ее не спасли. Зато руку помощи протянула Татьяна Тарасова и своим решением оставила ее в проекте.
Номер Аглаи и Максима, поставленный на романс «Утро туманное», сильно впечатлил всех членов жюри. Те еще раз поблагодарили Татьяну Тарасову за ее решение дать паре второй шанс.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев выступили под песню Тамары Гвердцители «Посвящение женщине». Но комплиментов дождались только от ведущего Алексея Ягудина. Тот заявил, что Бородина улучшила технику. А вот у судей мнение на ее счет осталось прежним. По итогам выпуска пара снова получила номинацию на вылет.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Однако, вероятно, пара снова останется в проекте. Вместе с ними номинировали Анну Старшенбаум и Романа Костомарова. Атриса решила покинуть проект, не желая рисковать здоровьем. Пара даже не выступала и не получила, соответственно, ни одного балла.
Одним из самых ярких выступлений стал номер евгении Медведевой и Дани Милохин. Они катались под хит Владимира Преснякова «Зурбаган». При этом вышли на лед в советской школьной форме. Конкурсанты выглядели так трогательно, что даже падение блогера не снизило их оценки.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Забавный и неожиданный номер получился у Татьяны Волосожар и Федора Федотова. В танце на льду под танго «Магнолия» с вокалом Александра Вертинского появился померанский шпиц. Во время акцента в музыке пес вскочил на руки к фигуристке. «Идеально по технике и содержанию, — отметила Татьяна Тарасова. — И очень смешно. Собаке тоже 6.0».
Фото: Максим Ли/Первый канал
Эта пара, получив высший балл, по итогам выпуска разделила первое место с парой Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова. Они катались под хит группы «Ноль» «Иду, курю».
Фото: Максим Ли/Первый канал
А вот лидеры прошлых прокатов Кирилл Зайцев и Оксана Домнина на этот раз смогли стать лишь третьими. Выстпала пара под хит Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора».
Фото: Максим Ли/Первый канал
Все судьи за исключением одного члена жюри отметили номер высшими баллами и за технику, и за артистизм. А вот Татьяна Навка несколько снизила оценку. В итоге Кирилл Зайцев и Оксана Домнина заняли третью строку таблицы выпуска, уступив лидерам всего 0,02 балла.
Фото и видео: Максим Ли/Первый канал