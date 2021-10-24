Трогательные Милохин и Медведева, борьба Бородиной и собака на льду: как прошел выпуск «Ледникового периода»

В начале выпуска решалась судьба пар Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева и Аглаи Шиловской и Максима Шабалина. Если телеведущая регулярно оказывалась в конце турнирной таблице, то актриса попала номинацию на вылет из-за болезни. К сожалению для нее, зрители ее не спасли. Зато руку помощи протянула Татьяна Тарасова и своим решением оставила ее в проекте.

Номер Аглаи и Максима, поставленный на романс «Утро туманное», сильно впечатлил всех членов жюри. Те еще раз поблагодарили Татьяну Тарасову за ее решение дать паре второй шанс.