Дочь Трофима и другие дети звезд, засветившиеся в конкурсе «Голос. Дети»

16 апреля Елизавета Трофимова прошла в финал конкурса вместе с другой участницей, Анной Волковой. А вот Алиса Трифонова, за которую активно болели телезрители, вылетела, что породило множество разговоров о том, что предпочтение опять отдается детям звезд. Много подобных сообщений появилось на странице конкурса в Instagram.

Девочку предупредили о возможном хейте — ее наставник Егор Крид сразу сказал участнице:

«Получается такая ситуация: дети известных родителей. Хейта будет много. Но хейт — это прекрасно! Поэтому наслаждайся».

Сам Сергей Трофимов в беседе с изданием «Собеседник» признался, что был не рад решению дочери отправиться на песенный конкурс, несмотря на то, что она много лет занимается музыкой.

Самой девочке на проекте очень нравится — она проводит в студии очень много времени.

«Я сразу предупредил дочь: что бы ни произошло — проиграешь ты или выиграешь, — это никак не повлияет на дальнейшую твою творческую судьбу. Просто набирайся опыта, посмотри шоу-бизнес изнутри», — отметил он.

Подобные разговоры на конкурсе не редкость, когда дело заходит о детях звезд.

Самым громким был скандал с дочерью певицы Алсу, Микеллой Абрамовой. Девочка одержала победу в конкурсе, однако зрители сочли голосование недействительным, заявив, что голоса зрителей были куплены и накручены. Певице пришлось долго бороться с последствиями этого скандала, однако сейчас девочка постепенно делает музыкальную карьеру и даже записала песню для мультфильма.

Попытать счастья в конкурсе очень хотела Ева, дочь Светланы Лободы, которая в этом сезоне является наставником.

Участие в «Голосе. Дети» принял Лев Мулло, сын Ирины Болтиковой. Он попал в команду Меладзе, однако до финала не дошел, стоически отреагировав на поражение.

Появлялись дети звезд и во взрослом «Голосе». На сцене блистали такие персонажи, как Родион Газманов, который подрос и превратился в настоящего красавца, а также дочь Григория Лепса Инга.