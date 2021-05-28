Трофим был против участия дочери в детском «Голосе» и отговаривал ее

«Я не в восторге от того, что все это происходит в ее детстве. Считаю, что в детстве все-таки надо образовываться. Но если человек певец, то это навсегда. Дальше уже судьба распоряжается, будет он петь в переходе или в "Мюзик-Холле"», — подчеркнул 54-летний исполнитель.

Сергей добавил, что наставник Елизаветы Егор Крид помогал подопечной и оказался «нормальным парнем». Трофим переживал не за сами выступления, а как дочь справится с волной негатива. «Хейтеров столько, что я замучился уже. Но ей все равно. Сказала как-то: "Мне главное в суперфинал попасть"», — заявил он. Артист добавил, что к Лизе никогда не было особого отношения, пишет «СтарХит».

Напомним, после победы в шоу «Голос. Дети» дочери Алсу Микеллы Абрамовой многие обрушились на нее с критикой. Позже зрители скептически отнеслись и к дочери Трофима.