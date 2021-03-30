Трое участников «Что? Где? Когда?» ушли из клуба после скандала о домогательствах знатока

В июле 2020 года двукратный обладатель кубка «Хрустальная сова» знаток Михаил Скипский оказался в эпицентре скандала о домогательствах. Мужчину обвинили сразу с десяток девушек в Сети, которые в подробностях расписали, как он приставал к ним, когда они были несовершеннолетними.

Скипский помогает игрокам школьных турниров «Что? Где? Когда?». Все началось с поста журналистки Екатерины Арениной, которая поделилась своей историей о приставаниях знатока. По словам девушки, мужчина прикасался к ней и пытался поцеловать, когда она была школьницей. В комментариях к посту появились другие «жертвы» и новые подробности.