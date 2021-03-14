Триумфантка «Ледникового периода» Кузьмина полетит на съемки в космос?

Среди них оказались Светлана Ходченкова, Ольга Кузьмина, Светлана Иванова и Мария Валешная. Из трех тысяч анкет отобрали двадцать — и в шорт-лист вошли Ольга Кузьмина и Мария Валешная. Именно эти девушки давали короткие комментарии в сюжете Первого канала, где были представлены как «избранные». Изданию удалось подтвердить, что Ольга Кузьмина находится в коротком списке кандидатов на съемки в «Вызове» и готовится к специальному обследованию и испытаниям.