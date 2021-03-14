Триумфантка «Ледникового периода» Кузьмина полетит на съемки в космос?
Фото: @kuzmummy / Instagram
Масштабный научно-просветительский проект Роскосмоса «Вызов», направленный на популяризацию космического туризма, в полном разгаре. Запуск съемочной группы на МКС планируется в октябре текущего года. «Комсомольская правда» раскрыла главных кандидаток на главные роли. Стало известно, что на орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС» собирается отправиться режиссер Клим Шипенко. С ним полетит профессиональная актриса и дублерша. В том же сюжете Первого показали фрагменты самопроб актрис, которые читали письмо Татьяны Онегину из всем известного романа Александра Сергеевича Пушкина, чтобы попасть в проект.
Среди них оказались Светлана Ходченкова, Ольга Кузьмина, Светлана Иванова и Мария Валешная. Из трех тысяч анкет отобрали двадцать — и в шорт-лист вошли Ольга Кузьмина и Мария Валешная. Именно эти девушки давали короткие комментарии в сюжете Первого канала, где были представлены как «избранные». Изданию удалось подтвердить, что Ольга Кузьмина находится в коротком списке кандидатов на съемки в «Вызове» и готовится к специальному обследованию и испытаниям.
Фото и видео: @kuzmummy / Instagram
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