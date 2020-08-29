Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева родила второго ребенка
Фото: Instagram/ @kudryavtseva_y
Гимнастка Яна Кудрявцева точно не из тех, кто скрывет семейное счастье за семью замками. Обладательница серебряной медали Олимпиады 2016 года регулярно делится со своими подписчиками радостными моментами из жизни дочери Евы и мужа Дмитрия. Сегодня в спортивное семье еще один радостный повод — на свет появился второй ребенок пары.
Гимнастка не стала оставлять комментарии под фотографией из роддома. На снимке она вместе с малышкой лежит на кровати и нежно обнимает новорожденную дочь.
Поклонники поспешили поздравить Яну с пополнением в семье.
«Поздравляем вас с рождением малышки. Прекрасный день!», «Поздравляю, здоровья малышу и вам конечно же», «Поздравляю с принцессой! Здоровья малышке и мамочке! Пусть растёт счастливой девочкой!» — оставляют комментарии подписчики.
Яна Кудрявцева — тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В 2018 году она вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева, а уже через полгода у пары появилась их первая дочь. Девочку назвали Евой. Весной 2020-го стало известно, что гимнастка снова готовится стать мамой.
Фото и видео: Instagram
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