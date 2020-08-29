Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева родила второго ребенка

Поклонники поспешили поздравить Яну с пополнением в семье.

«Поздравляем вас с рождением малышки. Прекрасный день!», «Поздравляю, здоровья малышу и вам конечно же», «Поздравляю с принцессой! Здоровья малышке и мамочке! Пусть растёт счастливой девочкой!» — оставляют комментарии подписчики.

Яна Кудрявцева — тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В 2018 году она вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева, а уже через полгода у пары появилась их первая дочь. Девочку назвали Евой. Весной 2020-го стало известно, что гимнастка снова готовится стать мамой.