Три российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале

Кроме того, зрители кинофестиваля смогут увидеть и другие картины российского производства — «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова и «Обходные пути», режиссером которой стала Екатерина Селенкина.

Фильм Владимира Битокова «Мама, я дома» вошел в программу «Горизонты экстра», в нем появился Юрий Борисов, а также Ксения Раппопорт, Екатерина Шумакова и Александр Горчилин.

В полную программу фестиваля вошли:

«Параллельные матери», реж. Педро Альмодовар

«Мона Лиза и кровавая луна», реж. Ана Лили Амирпур

«Другой мир», реж. Стефан Бризе

«Сила собаки», реж. Джейн Кэмпион

«Латинская Америка», реж. Дамиано Д’Инноченцо, Фабио Д’Инноченцо

«Событие», реж. Одри Диван

«Официальный конкурс», реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон

«Дыра», реж. Микеланджело Фраммартино

«Sundown», реж. Мишель Франко

«Утраченные иллюзии», реж. Ксавье Джанноли

«Потерянная дочь», реж. Мэгги Джилленхол

«Спенсер», реж. Пабло Ларраин

«Freaks Out», реж. Габриель Майнетти

«Qui Rido Io», реж. Марио Мартоне

«On The Job: The Missing 8», реж. Эрик Матти

«Leave No Traces», реж. Ян П.Матушиньский

«Капитан Волконогов бежал», реж. Наталья Меркулова, Алексей Чупов

«Холодный расчет», реж. Пол Шрейдер

«Рука Бога», реж. Паоло Соррентино

«Reflection», реж. Валентин Васянович

«La Caja», реж. Лоренцо Вигас