passion.ru

Три поколения семьи Пугачевой собрались на дне рождения ее внучки

Reload
1 / 8

Алла Пугачева с детьми Жасмин

Фото: @jasmin

Кристина Орбакайте отпраздновала день рождения дочери и пригласила звездных гостей.

Кристина Орбакайте провела день рождения своей дочери Клавдии Земцовой, которой исполнилось 9 лет.

На мероприятии появились многие знаменитости со своими детьми – в том числе Жасмин с детьми, Филипп Киркоров, и, конечно, Максим Галкин и Алла Пугачева со своими младшими детьми – близнецами Гарри и Лизой. Они приходятся имениннице дядей и тетей.

Для детей устроили интерактивные развлечения, и все прекрасно провели время.

«Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу», – написала мама именинницы Кристина Орбакайте под фото.

Поклонники отметили, что Алла Пугачева прекрасно выглядит на фото. На мероприятии Примадонна появилась в элегантном черном платье.

Среди гостей отметились также Игорь Николаев и певица Жасмин, а также многие звездные дети, в том числе Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, и маленькая YouTube-блогер, известная под псевдонимом LikeNastya.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!