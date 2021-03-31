Три поколения семьи Пугачевой собрались на дне рождения ее внучки
Фото: @jasmin
Кристина Орбакайте провела день рождения своей дочери Клавдии Земцовой, которой исполнилось 9 лет.
На мероприятии появились многие знаменитости со своими детьми – в том числе Жасмин с детьми, Филипп Киркоров, и, конечно, Максим Галкин и Алла Пугачева со своими младшими детьми – близнецами Гарри и Лизой. Они приходятся имениннице дядей и тетей.
Для детей устроили интерактивные развлечения, и все прекрасно провели время.
«Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу», – написала мама именинницы Кристина Орбакайте под фото.
Поклонники отметили, что Алла Пугачева прекрасно выглядит на фото. На мероприятии Примадонна появилась в элегантном черном платье.
Среди гостей отметились также Игорь Николаев и певица Жасмин, а также многие звездные дети, в том числе Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, и маленькая YouTube-блогер, известная под псевдонимом LikeNastya.
Фото и видео: Instagram
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