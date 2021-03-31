Три поколения семьи Пугачевой собрались на дне рождения ее внучки

Для детей устроили интерактивные развлечения, и все прекрасно провели время.

«Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу», – написала мама именинницы Кристина Орбакайте под фото.

Поклонники отметили, что Алла Пугачева прекрасно выглядит на фото. На мероприятии Примадонна появилась в элегантном черном платье.

Среди гостей отметились также Игорь Николаев и певица Жасмин, а также многие звездные дети, в том числе Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, и маленькая YouTube-блогер, известная под псевдонимом LikeNastya.