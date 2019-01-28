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Три поколения красоты: Татьяна Навка поделилась семейными фотографиями с отдыха

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мама Татьяны Навки, ее дочь и сама фигуристка позируют для селфи

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Татьяна Навка с мамой, сестрой, дочкой и племянницей проводят каникулы у моря.

Начало этого года 43-летняя Татьяна Навка, ее мама, сестра, четырехлетняя дочь и крошечная племянница решили провести у моря. Чуть больше двух недель назад дружное семейство отправилась на Мальдивы.

«Традиционное фото любимых девчонок на память!!! Скоро домой», — поделилась фигуристка общим снимком сегодня.

«Вот она, истинно русская женская Красота! Абсолютно все женщины, разных поколений Вашей семьи, Татьяна, очень красивы!!! Дай Бог вам всем здоровья и благоденствия», «Сестра похожа на маму, а Татьяна видимо в отца», «С сестричкой вы очень похожи. Спасибо мамочке вашей за таких дочек», «Мама ну просто красавица», — обсуждают подписчики.

«Татьяна заботливая дочь и сестра. Всех вывозит на отдых. Молодец», — отмечают они.

О пополнении в семействе Татьяна Навка сообщила в апреле прошлого года. ее дочь Надя тут же взяла на себя роль старшей сестры: «Нянька моя любимая!!! От греха подальше))) Когда появляются рядом более младшие, то твой маленький ребенок мгновенно становится взрослым...», — умиляется фигуристка.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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