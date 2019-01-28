Три поколения красоты: Татьяна Навка поделилась семейными фотографиями с отдыха

Начало этого года 43-летняя Татьяна Навка, ее мама, сестра, четырехлетняя дочь и крошечная племянница решили провести у моря. Чуть больше двух недель назад дружное семейство отправилась на Мальдивы.
«Традиционное фото любимых девчонок на память!!! Скоро домой», — поделилась фигуристка общим снимком сегодня.
«Вот она, истинно русская женская Красота! Абсолютно все женщины, разных поколений Вашей семьи, Татьяна, очень красивы!!! Дай Бог вам всем здоровья и благоденствия», «Сестра похожа на маму, а Татьяна видимо в отца», «С сестричкой вы очень похожи. Спасибо мамочке вашей за таких дочек», «Мама ну просто красавица», — обсуждают подписчики.
«Татьяна заботливая дочь и сестра. Всех вывозит на отдых. Молодец», — отмечают они.
О пополнении в семействе Татьяна Навка сообщила в апреле прошлого года. ее дочь Надя тут же взяла на себя роль старшей сестры: «Нянька моя любимая!!! От греха подальше))) Когда появляются рядом более младшие, то твой маленький ребенок мгновенно становится взрослым...», — умиляется фигуристка.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram