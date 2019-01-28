Три поколения красоты: Татьяна Навка поделилась семейными фотографиями с отдыха

«Вот она, истинно русская женская Красота! Абсолютно все женщины, разных поколений Вашей семьи, Татьяна, очень красивы!!! Дай Бог вам всем здоровья и благоденствия», «Сестра похожа на маму, а Татьяна видимо в отца», «С сестричкой вы очень похожи. Спасибо мамочке вашей за таких дочек», «Мама ну просто красавица», — обсуждают подписчики.

«Татьяна заботливая дочь и сестра. Всех вывозит на отдых. Молодец», — отмечают они.

О пополнении в семействе Татьяна Навка сообщила в апреле прошлого года. ее дочь Надя тут же взяла на себя роль старшей сестры: «Нянька моя любимая!!! От греха подальше))) Когда появляются рядом более младшие, то твой маленький ребенок мгновенно становится взрослым...», — умиляется фигуристка.