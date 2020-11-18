«Три лучика солнца»: Жасмин похвасталась подросшими красавчиками-детками

Поклонники певицы отметили, что она замечательно выглядит – свежая, подтянутая и стильная. А ее дети – само очарование. Ребята получили массу комплиментов:

«Красавица Жасмин», «Очень милое фото! Очень мне понравились», «Маргарита ваша копия», «Сын копия мамы», «Очень красивые и счастливые», «Красавица Вы», «Как он вырос! Парень - то!», «Смеюсь! У меня сына фоткаться тоже никак не заставишь))», «Какие вы милые, просто прелесть, фотография получилась очень красивая», «Да, многие мальчики не любят фоткаться. Нужно наслаждаться этими днями и возможностью», «Ой, у нас тоже мальчики не на сам деле не очень любит фоткаться и мы уговариваем немного», «Мирончик похудел, вытянулся, стал взрослее», «Мирончик похудел, вытянулся, стал взрослее», «Очень милая и классная фотография получилась!Прям три лучика солнца», «У Мирона действительно всё на лице написано! Интересно, почему мальчики не любят так фоткаться», «Очень красивая фотография получилась, ну глаз не оторвать».