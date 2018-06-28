«Три красавицы»: Алсу снялась с подросшими дочками Сафиной и Микеллой для обложки журнала

В последнее время Алсу, которая обычно скрывает свою семейную жизнь, стала все чаще публиковать в соцсетях фото с дочками Сафиной и Микеллой. Девочки очень выросли — старшая Сафина чуть ли не выше мамы!

На днях в Сети появилась обложка свежего номера еженедельника OK!, для которой Алсу решила позировать вместе с дочерьми. «На одной волне», — гласит вынос. И это правда — молодая мама и ее дочки смотрятся очень гармонично.