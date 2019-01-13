«Три грации»: 47-летняя Лера Кудрявцева показала редкое фото с мамой и старшей сестрой

Подписчики заметили явное сходство мамы и дочерей: «Какие красавицы», «Три грации», «Не хватает Дочки — 3 поколения, Бабушка, дочь, внучка». Хейтерам, которые обвинили молодую маму в эгоизме, преданные поклонники ответили: «Она взяла маму с сестрой и вместе полетели отдыхать, не просто оплатила отдых, а полетела вместе с ними. Хорошая дочь — Лера. А разве хорошая дочь может быть плохой мамой?»

Мама Леры прекрасно ладит с ее мужем. Старшая сестра — всегда поддерживает. «Я всегда благодарю нашу маму за то, что мы есть друг у друга. Ксюха мне и сестра и Подруга и самый близкий человек, люблю ее так сильно, что иногда кажется, что так не должно быть между сестрами», — признавалась телеведущая.

Сама звезда нечасто ввязывается в споры, однако на днях не выдержала и ответила комментаторам, в очередной раз усомнившимся в том, что она рожала сама, а не с помощью суррогатной матери: «Ваше любопытство бестактно, моя жизнь — не ваше дело! И вы не имеете право лезть в нее без моего разрешения. Публичность в моем случае — это профессия. Вам ясно это? Идите на страницы к другим и там задавайте вопросы и требуйте ответов. Наглость, бестактность, хамство». В «сториз» она делится короткими заметками о культурном отдыхе в Омане.