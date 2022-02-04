Три года спустя: Джеймс МакЭвой подтвердил тайную свадьбу с личной помощницей

Напомним, что Джеймс МакЭвой уже состоял в браке. В 2006 году актер сыграл свадьбу с коллегой, актрисой Энн-Мари Дафф, которая была старше него на 9 лет. Спустя 10 лет отношений пара объявила о разводе. Во время первого брака у Джеймса родился сын Брендан. Родители предпочитают скрывать информацию о нем.

Со своей нынешней женой Лизой Джеймс познакомился на съемках фильма «Сплит». На тот момент актер еще состоял в официальном браке с первой женой и процесс развода не был доведен до конца, поэтому пара тщательно скрывала свои романтические отношения. В 2017 году они официально объявили о своем романе. В октябре 2019 года Джеймс и Лиза тайно расписались. Они оба предпочитают не выставлять личную жизнь напоказ.