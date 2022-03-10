Три девицы: Дженнифер Лопес впервые за долгое время показала своих сестер
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Фото: instagram/ jlo
Джей Ло показала фанатам женщин, с которых старается брать пример. Конечно, в их числе оказались две сестры и мама артистки. На фотографиях Лопес позирует вместе с сестрами Линдой и Лесли. Интернет-пользователи удивились тому, что девушки совсем не похожи друг на друга. «Генетика покинула чат», — шутят фолловеры в комментариях под постом.
Фанаты восхитились красотой мамы певицы. Гваделупе Родригес в этом году исполняется 78 лет. Надо отметить, что она действительно отлично выглядит. Поговаривают, что у Гваделупе еще и отменное чувство юмора.
Поклонники Дженнифер Лопес растрогались, глядя на семейные фотографии любимой исполнительницы. «Вы все такие красавицы», «Вы все просто потрясающие», «Ваша семья вдохновляет», — пишут люди в комментариях.
К слову, Джей Ло не любительница показывать нежные чувства к родным на публике. Многие даже не знали, что у нее есть родные сестры.
Фото: Instagram