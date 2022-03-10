Три девицы: Дженнифер Лопес впервые за долгое время показала своих сестер

Поклонники Дженнифер Лопес растрогались, глядя на семейные фотографии любимой исполнительницы. «Вы все такие красавицы», «Вы все просто потрясающие», «Ваша семья вдохновляет», — пишут люди в комментариях.

К слову, Джей Ло не любительница показывать нежные чувства к родным на публике. Многие даже не знали, что у нее есть родные сестры.