Три брака, успехи и провалы в кино: как сложилась судьба Келли из «Санта-Барбары»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/robingwright/
Робин Райт родилась в 1966 году в обеспеченной семье. Ее отец работал в фармацевтической компании, а мать была топ-менеджером в Mary Kay. С детства Робин мечтала стать врачом. Впрочем, какую бы карьеру она ни выбрала, родители поддержали бы ее решение, а в случае чего смогли пристроить на «теплое место».
Но судьба девушки со светлыми волосами, нежной кожей и натуральной красотой сложилась иначе. Ее заметили менеджеры модельных агентств и предложили работу. Райт стала дефилировать по подиуму и сниматься в рекламе, когда ей было всего 14 лет. Будущая актриса работала не только в США, но и в Японии и Франции.
В 18 лет Робин Райт получила роль Келли Кэпвелл в знаменитом сериале «Санта-Барбара».
Фото: East News
Во время съемок в сериале молодая актриса получила колоссальный опыт. Серии снимались без предварительных репетиций. «Я легко могу назвать себя актрисой первого дубля, — говорит о себе Робин. — Я многому научилась на съемках, эта работа была даже интересней, чем в театре».
Райт снялась в 509 сериях, и после четырех лет работы в проекте она покинула его. За эти же годы актриса успела сыграть в полнометражных фильмах «Полиция нравов Голливуда» и «Принцесса-невеста». За второй фильм она получила номинацию на престижную премию «Сатурн» как лучшая актриса. Можно сказать, что Робин Райт стала самой успешной актрисой, выросшей из «Санта-Барбары» (хотя долгое время ее ассоциировали с образом Келли). Успешнее сложилась карьера только у Леонардо Ди Каприо, который снялся в нескольких эпизодах мыльной оперы.
Кстати, во время съемок в сериале Робин встретила своего первого мужа Дэйна Ризерспуна. Их брак продлился всего два года (1986-1988 годы).
Фото: Кадр фильма
Через год после развода Робин встретила своего второго мужа Шона Пенна. Они вместе в 1989 году снимались в фильме «Состояние исступления». К тому времени Райт уже появилась в нескольких картинах.
Фото: DPA
Робин Райт и Шон Пенн были вместе 21 год. И все это время их отношения были, мягко говоря, сложными.
Они стали родителями в 1991 году: у них родилась дочь Дилан Фрэнсис (назвали в честь Боба Дилана), а два года спустя у знаменитой пары появился сын Хоппер Джек (назвали в честь Денниса Хоппера и Джека Николсона). А мужем и женой они стали только в 1996 году.
Пенн и Райт постоянно сходились и расходились, подавали заявления на развод и отзывали их, ссорились и мирились. Но в итоге они окончательно расстались в 2010 году.
Фото: Aaron Lynett/ Global Look press
Карьера Робин Райт в 90-е и в начале нового тысячелетия складывалась по-разному. У нее были и кинопровалы, и киноудачи. После того как она стала жить с Шоном Пенном, ей пришлось из-за беременностей отказаться от нескольких перспективных ролей. Но в 1994 году она снялась с Томом Хэнксом в «Форресте Гампе» и получила за роль Дженни номинации на премии: «Сатурн», «Премию Гильдии киноактеров» и «Золотой глобус» — но ни одну не получила.
Также удачными проектами в ее творческой биографии стали картины: «Молл Флэндерс» (1995), «Послание в бутылке» (1999), «Неуязвимый» (2000), «Белый олеандр» (2002), «Комната 10» (2006), «Человек, который изменил все» (2011), «Девушка с татуировкой дракона» (2011) и, конечно, «Карточный домик» (2013-2018).
Фото: Panic Pictures/ Global Look press
За роль Клэр Андервуд в «Карточном домике» Робин Райт 7 раз номинировалась на «Эмми» и несколько раз на «Золотой глобус». И в 2014-м она получила «Глобус» как лучшая актриса в драматическом сериале.
Фото: Jorge Cruz/ Global Look press
После расставания с Пенном у Райт был 3-летний роман с актером Беном Фостером. Они даже собирались пожениться, но в итоге в 2015 году расстались.
Фото: Armando Arorizo/ Global Look press
В 2017 году Робин Райт закрутила роман с менеджером модного Дома Yves Saint Laurent Климентом Жиро, который на 21 год моложе актрисы. Но разница в возрасте ее не смутила, и в 2018-м Робин Райт и Климент Жиро тайно поженились. Их секрет стал явным, когда они появились на стадионе с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах.
Фото: Evandro Inetti/ Global Look press
Кажется, что в жизни Робин Райт наступил идеальный период: она счастлива в личной жизни и много снимается в кино. В 2021 выходит сразу два фильма с ее участием: «Земля» и «Лига справедливости Зака Снайдера: Черно-белая версия».
А вам нравится Робин Райт?
Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, DPA, East News, Getty Images, ImagePressAgency/ face to face, Faye Sadou/ AdMedia, Anthony Harvey, imago stock&people, kpa, Panic Pictures, Ron Sachs, Evandro Inetti giraudet, Focus Features, a75, Armando Arorizo, Supplied by FilmStills.net, Aaron Lynett/ Global Look press
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