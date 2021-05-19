Три брака, успехи и провалы в кино: как сложилась судьба Келли из «Санта-Барбары»

Робин Райт родилась в 1966 году в обеспеченной семье. Ее отец работал в фармацевтической компании, а мать была топ-менеджером в Mary Kay. С детства Робин мечтала стать врачом. Впрочем, какую бы карьеру она ни выбрала, родители поддержали бы ее решение, а в случае чего смогли пристроить на «теплое место».

Но судьба девушки со светлыми волосами, нежной кожей и натуральной красотой сложилась иначе. Ее заметили менеджеры модельных агентств и предложили работу. Райт стала дефилировать по подиуму и сниматься в рекламе, когда ей было всего 14 лет. Будущая актриса работала не только в США, но и в Японии и Франции.

В 18 лет Робин Райт получила роль Келли Кэпвелл в знаменитом сериале «Санта-Барбара».