Три брака, успехи и провалы в кино: как сложилась судьба Келли из «Санта-Барбары»

Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, DPA, East News, Getty Images, ImagePressAgency/ face to face, Faye Sadou/ AdMedia, Anthony Harvey, imago stock&people, kpa, Panic Pictures, Ron Sachs, Evandro Inetti giraudet, Focus Features, a75, Armando Arorizo, Supplied by FilmStills.net, Aaron Lynett/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram