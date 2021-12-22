Тревожный звоночек! Марию Миронову заподозрили в разводе с мужем

Юристы предполагают, что увольнение мужа - не случайно. Именно такой "первой весточкой" развода стало отстранение бывшего мужа Полины Гагариной Дмитрия Ицхакова от ее дел. В ситуации с Мироновой прослеживается похожая линия.

Свою компанию по производству полезных сладостей для детей дочь Андрея Миронова открыла несколько месяцев назад. Место генерального директора занял Андрей Сорока. А теперь эту должность отдали новому руководителю.

Почему так произошло? Смена ли это курса компании или супруги что-то не поделили и актриса решила вычеркнуть мужа не только из своей жизни, но и из бизнеса.