Тревожный звоночек! Марию Миронову заподозрили в разводе с мужем
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Юристы предполагают, что увольнение мужа - не случайно. Именно такой "первой весточкой" развода стало отстранение бывшего мужа Полины Гагариной Дмитрия Ицхакова от ее дел. В ситуации с Мироновой прослеживается похожая линия.
Свою компанию по производству полезных сладостей для детей дочь Андрея Миронова открыла несколько месяцев назад. Место генерального директора занял Андрей Сорока. А теперь эту должность отдали новому руководителю.
Почему так произошло? Смена ли это курса компании или супруги что-то не поделили и актриса решила вычеркнуть мужа не только из своей жизни, но и из бизнеса.
Дочь Андрея Миронова во всех своих отношениях придерживалась принципа "о неразглашении". Она не хотела устраивать пиар на личной жизни и тщательно скрывала ее подробности от СМИ и поклонников. Свой брак с молодым актером Андреем Сорокой Миронова также скрывала. Возможно, из-за того, что муж является практически ровесником ее старшего сына и моложе актрисы на 19 лет.
В Instagram актрисы по-прежнему нет ни одного подтверждения о том, что Миронова в 2018 году вышла замуж именно за Сороку. Мария размещает фотографии только со вторым сыном Федором, которого родила в 2019 году, и с семьей.
Фото: GlobalLookPress, Instagram