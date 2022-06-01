Третья жена Градского в борьбе за наследство подала в суд на своих детей

Третья жена Александра Градского Ольга Фартышева подала в суд на своих взрослых детей Даниила и Марию, а также молодую вдову композитора Марину. Экс-супруга знаменитости решила получить свою долю в оставленном покойным имуществе, хотя не является прямой наследницей после его смерти, пишет «СтарХит».

Александр Градский и Ольга Фартышева прожили в любви и согласии 20 лет, а после женщина ушла к другому. После развода раздела имущества не было.