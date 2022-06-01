Третья жена Градского в борьбе за наследство подала в суд на своих детей
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Третья жена Александра Градского Ольга Фартышева подала в суд на своих взрослых детей Даниила и Марию, а также молодую вдову композитора Марину. Экс-супруга знаменитости решила получить свою долю в оставленном покойным имуществе, хотя не является прямой наследницей после его смерти, пишет «СтарХит».
Александр Градский и Ольга Фартышева прожили в любви и согласии 20 лет, а после женщина ушла к другому. После развода раздела имущества не было.
Кадр шоу «Голос»/ Первый канал
Кадр шоу «Голос»/ Первый канал
И теперь третья жена Градского решила исправить несправедливую, по ее мнению, ситуацию и получить часть имущества, которую она с бывшим мужем нажила за два десятилетия.
«Градская О. С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А. Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания», — прокомментировали в пресс-службе суда.
Беседу между представителями сторон назначили на 27 июня.
Александр Градский оставил после богатое наследство — квартиры, дома, земельные участки, машины, а также бесценное творческое наследие.
После его смерти наследники спешно стали нанимать адвокатов для защиты своих интересов. Прямыми наследниками покойного являются его вдова Марина Градская и четверо детей: Даниил и Мария от брака с Ольгой Фартышевой и маленькие Саша и Ваня, рожденные в последнем браке.
Александр Градский и Марина Коташенко прожили вместе 17 лет. И лишь за месяц до смерти маэстро женился на последней избраннице, чтобы облегчить ее судьбу после своей смерти. Композитор тогда уже находился в тяжелом состоянии (он не оправился после коронавируса), поэтому заказал регистрацию брака на дом.
Фото: Global Look press