Трехэтажный особняк и квартира в центре Москвы: кому достанется многомиллионное состояние Веры Глаголевой
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16 августа скончалась Вера Глаголева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Пока родные покойной артистки находятся в трауре, СМИ уже успели выяснить, кому из них может достаться ее имущество. В течение полугода семья Глаголевой должна обратиться к нотариусу и вступить в права наследования. Напомним, при отсутствии завещания наследство делится между родственниками. Так, супруг актрисы, бизнесмен Кирилл Шубский может получить 50% ее имущества, а три дочери — Анна, Мария и Анастасия — поделят вторую половину.
Сообщается, что имущество Веры Глаголевой включает 40 соток земли на Рублево-Успенском шоссе, трехэтажный особняк, а также трехкомнатную квартиру в центре Москвы в Большом Тишинском переулке. По оценкам риелторов, общая стоимость недвижимости актрисы составляет примерно 400-450 миллионов рублей.
Фото: instagram, globallookpress