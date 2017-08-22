16 августа скончалась Вера Глаголева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Пока родные покойной артистки находятся в трауре, СМИ уже успели выяснить, кому из них может достаться ее имущество. В течение полугода семья Глаголевой должна обратиться к нотариусу и вступить в права наследования. Напомним, при отсутствии завещания наследство делится между родственниками. Так, супруг актрисы, бизнесмен Кирилл Шубский может получить 50% ее имущества, а три дочери — Анна, Мария и Анастасия — поделят вторую половину.