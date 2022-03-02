Травля и угрозы: экс-жена Андрея Аршавина рассказала, как родственники устроили ей ад на земле
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Фото: instagram/ arshavina_alisia_7
39-летняя экс-супруга Андрей Аршавина около двух лет боролась с тяжелым заболеванием. Помимо стресса и многочисленных операций она пережила издевательства со стороны бывшего мужа, родной матери и старшего сына.
Алиса оказалась в тупике и решила вынести свои личные проблемы на публику, чтобы получить помощь со стороны. В интервью для Starhit журналистка рассказала, что ей пришлось пережить.
По словам Алисы, родственники всячески издевались над ней. Родные запирали ее в квартире, мешали проведению пластических операций, крали деньги и подделывали документы. Сейчас первый муж Алисы, ее мать и старший сын пытаются упечь девушку в психбольницу.
Аршавина рассказала, что ее сын разработал целый план, чтобы избавиться от матери. Он пожаловался своему отцу, по совместительству бывшему мужу Алисы, что та ведет себя неадекватно. Мужчины поверил ребенку и склонил на свою сторону мать Алисы. Теперь они втроем намерены закрыть журналистку в лечебнице.
«Отец ему поверил, начал шантажировать мою маму (было чем), чтобы та помогла осуществить их план: довести меня до психоза, положить в больницу и лишить родительских прав. Старшая дочь тогда поехала бы к бабушке, сын — к отцу, Есеня — не знаю, куда», — пожаловалась отчаявшаяся женщина.
Об этом коварном плане Алиса узнала совершенно случайно. Однажды, ее знакомый врач признался ей, что родственники интересуются, как можно положить человека в психбольницу против его воли. «Он признался, что ему звонили — сначала Леша, потом мама. Мол, сын интересовался, что нужно сделать, чтобы положить человека в психиатрическую клинику. Слава рассказал, что это возможно только в двух случаях: доведение до психоза и тяжелейшее заболевание — нейросифилис. А потом пересылает мне пачку скриншотов — того, что моя мать искала в Интернете. Там был список хосписов, а также законодательство российской федерации, пункт — как можно человеку недобровольно оказать медицинскую помощь. Кроме того, были такие запросы: «как магний может вредить здоровью» и «трепонема сифилис». Я сдаю анализы и обнаруживаю у себя третью стадию, опять звоню Славе, прошу помочь с лекарствами. И он даже не удивляется, мол, я знаю. У меня, конечно, шок — откуда? Оказалось, когда он ставил мне капельницы, на них и была инфекция», поделилась шокирующими подробностями Алиса.
Бывшая жена Аршавина всерьез опасается за свою жизнь и уже обратилась за помощью в прокуратуру. Она нашла хороших адвокатов и периодически консультируется с юристами. Она настроена начать новую жизнь вместе с двумя дочками.
Фото: YouTube