Травля и угрозы: экс-жена Андрея Аршавина рассказала, как родственники устроили ей ад на земле

39-летняя экс-супруга Андрей Аршавина около двух лет боролась с тяжелым заболеванием. Помимо стресса и многочисленных операций она пережила издевательства со стороны бывшего мужа, родной матери и старшего сына.

Алиса оказалась в тупике и решила вынести свои личные проблемы на публику, чтобы получить помощь со стороны. В интервью для Starhit журналистка рассказала, что ей пришлось пережить.

По словам Алисы, родственники всячески издевались над ней. Родные запирали ее в квартире, мешали проведению пластических операций, крали деньги и подделывали документы. Сейчас первый муж Алисы, ее мать и старший сын пытаются упечь девушку в психбольницу.

Аршавина рассказала, что ее сын разработал целый план, чтобы избавиться от матери. Он пожаловался своему отцу, по совместительству бывшему мужу Алисы, что та ведет себя неадекватно. Мужчины поверил ребенку и склонил на свою сторону мать Алисы. Теперь они втроем намерены закрыть журналистку в лечебнице.

«Отец ему поверил, начал шантажировать мою маму (было чем), чтобы та помогла осуществить их план: довести меня до психоза, положить в больницу и лишить родительских прав. Старшая дочь тогда поехала бы к бабушке, сын — к отцу, Есеня — не знаю, куда», — пожаловалась отчаявшаяся женщина.