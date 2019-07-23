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Траурный наряд и запас собственной крови: Елизавета II не выходит из дома без специального набора вещей

Наверняка вы стараетесь взять с собой минимум вещей, отправляясь в какое-нибудь путешествие, полагая, что в наше время все необходимое можно найти на месте. И с вами, пожалуй, согласится большинство людей, но не действующая королева Великобритании. Бабушка принцев Уильяма и Гарри предпочитает заранее подумать обо всех возможных последствиях, поэтому не выходит из дома без специального набора, состоящего из весьма специфичных вещей.

Несмотря на то, что для своих лет Елизавета II выглядит очень даже бодро и моложаво, сама она предпочитает не забывать о том, что многое в этой жизни происходит неожиданно, поэтому нужно быть готовой абсолютно к любой ситуации. И так как 93-летняя действующая королева Великобритании остается одним из самых часто путешествующих монархов, то у нее давно выработалась привычка не отправляться в другую страну без особого набора предметов, самым странным среди которых является запас ее собственной крови, передает британское издание The Sun.

«Королева никогда не отправляется в поездку без специального пакетика крови, за который отвечает дежурный врач, обязательно сопровождающий ее Величество Елизавету II в королевских турах», - рассказал королевский редактор Адам Хелликер изданию Fabulous Digital. И добавил, что это необходимая мера, ведь в случае, если в стране прибытия (например, в отдаленных частях Африки) не смогут обеспечить оперативную медицинскую помощь, королева всегда может рассчитывать на собственные «запасы» (во время несчастного случая, когда нужно будет срочно делать переливание крови).

Вместе с ней, помимо дежурного врача, в командировку отправляются еще три медика, в обязанность которых входит исследование близлежащих больниц, если вдруг королеве понадобится помощь. Кроме того, в «дорожный набор» Елизаветы II входит заварочный чайник с королевской монограммой, набор чая Эрл Грей, а также траурный наряд, на случай, если кто-то из монархов скоропостижно скончается и нужно будет облачиться в соответствующее одеяние.

Примечательно, что принц Филипп и остальные члены королевской семьи очень внимательно следят за своим здоровьем, стараются не рисковать по пустякам и путешествуют с точно таким же багажом (за исключением чайника и пакетиков заварки).

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Getty Images

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