Траурный наряд и запас собственной крови: Елизавета II не выходит из дома без специального набора вещей

Несмотря на то, что для своих лет Елизавета II выглядит очень даже бодро и моложаво, сама она предпочитает не забывать о том, что многое в этой жизни происходит неожиданно, поэтому нужно быть готовой абсолютно к любой ситуации. И так как 93-летняя действующая королева Великобритании остается одним из самых часто путешествующих монархов, то у нее давно выработалась привычка не отправляться в другую страну без особого набора предметов, самым странным среди которых является запас ее собственной крови, передает британское издание The Sun.

«Королева никогда не отправляется в поездку без специального пакетика крови, за который отвечает дежурный врач, обязательно сопровождающий ее Величество Елизавету II в королевских турах», - рассказал королевский редактор Адам Хелликер изданию Fabulous Digital. И добавил, что это необходимая мера, ведь в случае, если в стране прибытия (например, в отдаленных частях Африки) не смогут обеспечить оперативную медицинскую помощь, королева всегда может рассчитывать на собственные «запасы» (во время несчастного случая, когда нужно будет срочно делать переливание крови).

Вместе с ней, помимо дежурного врача, в командировку отправляются еще три медика, в обязанность которых входит исследование близлежащих больниц, если вдруг королеве понадобится помощь. Кроме того, в «дорожный набор» Елизаветы II входит заварочный чайник с королевской монограммой, набор чая Эрл Грей, а также траурный наряд, на случай, если кто-то из монархов скоропостижно скончается и нужно будет облачиться в соответствующее одеяние.

Примечательно, что принц Филипп и остальные члены королевской семьи очень внимательно следят за своим здоровьем, стараются не рисковать по пустякам и путешествуют с точно таким же багажом (за исключением чайника и пакетиков заварки).