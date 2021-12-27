Траньков показал редкое фото подросшего сына

Татьяна Волосожар и Максим Траньков поженились в 2015 году, а в сентябре 2016 года олимпийские чемпионы объявили о том, что ждут первого ребенка. В феврале 2017 у них родилась дочь Анжелика. Сын в семье фигуристов родился 27 мая 2021 года. Наследника они назвали Теодор.

Напомним, Максим Траньков и Татьяна Волосожар триумфаторы зимней Одимпиады в Сочи в 2014 году. Фигуристы побили мировой рекорд, набрав 83,79 балла за короткую программу, выступая в командных соревнованиях, и помогли российской команде выиграть золотые медали. Также они взяли золото в личном зачете, побив свой же мировой рекорд на 0,19 балла.

Сейчас пара участвует в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Максим Траньков сидит в жюри, а его жена Татьяна каталась в паре с Федором Федотовым.