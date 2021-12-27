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Траньков показал редкое фото подросшего сына

Сыну олимпийских чемпионов по парному фигурному катанию на коньках Максима Транькова и Татьяны Волосожар исполнилось 7 месяцев. Гордый отец поделился фото своего «богатыря» в инстаграм.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маленький Теодор

Фото: instagram.com/xam_trankov/

«7 месяцев, мой богатырь! Продолжатель рода! СЫН!» — написал Максим в соцсети под снимком голубоглазого малыша и поблагодарил жену.

«Пухлячок милый невозможно, взгляд серьёзный такой! Как у начальника! Поздравляю! Здоровья пупсику! Таня-герой!», «Крепкого здоровья малышу! Такой щекастенький парнишка», «Класс! Дочка — в папу! Сынуля — в маму! Здоровья деткам!», — не удержались от комментариев поклонники.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков поженились в 2015 году, а в сентябре 2016 года олимпийские чемпионы объявили о том, что ждут первого ребенка. В феврале 2017 у них родилась дочь Анжелика. Сын в семье фигуристов родился 27 мая 2021 года. Наследника они назвали Теодор.

Напомним, Максим Траньков и Татьяна Волосожар триумфаторы зимней Одимпиады в Сочи в 2014 году. Фигуристы побили мировой рекорд, набрав 83,79 балла за короткую программу, выступая в командных соревнованиях, и помогли российской команде выиграть золотые медали. Также они взяли золото в личном зачете, побив свой же мировой рекорд на 0,19 балла.

Сейчас пара участвует в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Максим Траньков сидит в жюри, а его жена Татьяна каталась в паре с Федором Федотовым.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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