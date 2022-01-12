Трагедия произошла после ледового шоу Татьяны Навки

Под конструкцией погиб 51-летний рабочий. В «Мегаспорте» подтвердили, что, к сожалению, такой инцидент у них произошел, однако давать другие комментарии изданию «Фонтанка» отказались. По неподтвержденной информации, Следственный комитет уже возбудил дело по факту случившегося.

Ледовые спектакли «Лебединое озеро», которые проходят под руководством олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и ее продюсерской компании Navka Show, шли во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря. Последний показ шоу прошел в субботу, 8 января.