Тотьмянина и Ягудин, Мороз и другие звезды на пре-пати шоу Ильи Авербуха «Шутовская свадьба»
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Фото: Пресс-служба
Участниками пре-пати стали режиссер-постановщик спектакля Илья Авербух, исполнители главных ролей Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, композитор Алексей Шор и Константин Ишханов, президент Европейского фонда поддержки культуры, организатор проекта.
Гостям показали красивейшие костюмы, созданные к спектаклю, а известнейшие музыканты Карен Шахгалдян (скрипка), Александр Князев (виолончель) и Филипп Копачевский (фортепиано) сыграли музыку к спектаклю, написанную Алексеем Шором.
Премьера спектакля «Шутовская свадьба» состоится 13 декабря на Мальте на одной из самых больших площадок города Флориана - Arena Independence. Спектакль станет первым ледовым шоу в истории островного государства. После Мальты, как ожидают организаторы, спектакль отправится на гастроли по Европе и Азии.
Фото: Пресс-служба
Спектакль рассказывает об истории России времен императрицы Анны Иоанновны. Для того, чтобы зритель проникся атмосферой исторической эпохи, организаторы приложили немало усилий. Художником-постановщиком спектакля выступила Нино Кобиашвили, выпускница британского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина. Масштабные инсталляции для ледового спектакля были созданы по образу и подобию Триумфальной арки и Ледяного дворца. Центральной механической конструкцией всего представления станет огромная корона императрицы в виде яйца Фаберже. Музыка к спектаклю написана американо-мальтийским композитором Алексеем Шором. Костюмы для шоу созданы обладателями театральной премии «Золотая маска» Вадимом Волей и Ольгой-Марией Тумаковой, перед которыми стояла серьезная задача - передать дух эпохи, сохранить барочную эстетику и максимально адаптировать костюмы для катания на льду.
Фото: пресс-служба
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