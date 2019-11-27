Тотьмянина и Ягудин, Мороз и другие звезды на пре-пати шоу Ильи Авербуха «Шутовская свадьба»

Спектакль рассказывает об истории России времен императрицы Анны Иоанновны. Для того, чтобы зритель проникся атмосферой исторической эпохи, организаторы приложили немало усилий. Художником-постановщиком спектакля выступила Нино Кобиашвили, выпускница британского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина. Масштабные инсталляции для ледового спектакля были созданы по образу и подобию Триумфальной арки и Ледяного дворца. Центральной механической конструкцией всего представления станет огромная корона императрицы в виде яйца Фаберже. Музыка к спектаклю написана американо-мальтийским композитором Алексеем Шором. Костюмы для шоу созданы обладателями театральной премии «Золотая маска» Вадимом Волей и Ольгой-Марией Тумаковой, перед которыми стояла серьезная задача - передать дух эпохи, сохранить барочную эстетику и максимально адаптировать костюмы для катания на льду.