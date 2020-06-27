Total white: Анна Седокова в спортивных брюках и коротком топе вышла на прогулку с сыном

В последнее время Анна Седокова все чаще радует подписчиков летними фото. На них часто появляется спутник звезды - баскетболист Янис Тимма. Но на этот раз Седокова решила отправиться на прогулку с сыном Гектором.

И мама, и малыш выбрали по этому случаю наряды в светлых тонах. На Анне спортивные брюки, укороченный топ и сланцы. Мальчик же красуется в летнем костюме, кедах и бейсболке.