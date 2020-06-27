Total white: Анна Седокова в спортивных брюках и коротком топе вышла на прогулку с сыном
Фото: Instagram/ @annasedokova
В последнее время Анна Седокова все чаще радует подписчиков летними фото. На них часто появляется спутник звезды - баскетболист Янис Тимма. Но на этот раз Седокова решила отправиться на прогулку с сыном Гектором.
И мама, и малыш выбрали по этому случаю наряды в светлых тонах. На Анне спортивные брюки, укороченный топ и сланцы. Мальчик же красуется в летнем костюме, кедах и бейсболке.
«В одном я уверенна точно. Наши дети будут лучше , чем мы.) И это необратимо ☀️ Вам привет от парня , который не видит необходимости в фотографиях 😂 #HECTOR и его счастливая #МАМА», - подписала снимок Анна.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписчики умиляются солнечной фотографии. Особенно поклонникам нравится образ малыша Гектора.
«Какой красавчик модняк😍😊», «Гектор такой лапочка🔥🔥🔥 костюм на нем классный👏👏👏», «😻😻😻😻 Костюм 🔥🔥🔥», «Он оофигенный», - восторгаются комментаторы.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Анна Седокова - российская певица. Она получила популярность, когда начала петь в «ВИА ГРА», и по праву считается одной из самых заметных участниц коллектива за всю его историю. В 2004 году сразу после свадьбы со своим первым мужем, футболистом Валентином Белькевичем, Анна покинула группу. У пары родилась дочь Алина. Через 2 года брак распался. Во вторым мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, отношения тоже продлились недолго. Через два года после рождения дочери Моники супруги развелись. В 2017 году Анна снова стала мамой. На свет появился маленький Гектор. Отцом мальчика является бизнесмен Артем Комаров. Сейчас Седокова состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Фото и видео: Instagram/@annasedokova
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