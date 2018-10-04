«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске

Уже в третий раз фонд «Жанна Фриске — Я рядом!» проводит в Москве специальный концерт, посвященный памяти певицы, в 2015-м ушедшей из жизни после борьбы с раком головного мозга. На мероприятие были приглашены и близкие подруги Жанны, экс-солистки группы «Блестящие» Ольга Орлова и Анна Семенович, однако они по разным причинам не присутствовали. Певец Саша Попов не смог сдержать эмоций по этому поводу в беседе с корреспондентом журнала StarHit.

«Люди, которые при жизни Жанны громко называли себя ее преданными друзьями, странно отреагировали на участие в данном благотворительном мероприятии. Ольга Орлова отказалась. Анна Семенович была вроде не против, но не смогла приехать, так как находилась почти в другом конце мира — в Подмосковье. От группы «Блестящие» мы так и не получили ответа, они просто проигнорировали. Больше, чем уверен, что если бы Жанна была жива и отмечала бы, например, день рождения, то все бы сразу прибежали торговать лицами. Тошно смотреть на наш российский шоу-бизнес, на этот котелок змей», — заявил артист.