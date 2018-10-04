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«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Фриске

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На днях в Москве состоялся благотворительный концерт фонда «Жанна Фриске — Я рядом!», на котором многие ожидали увидеть ближайших подруг певицы — Ольгу Орлову и Анну Семенович.

Уже в третий раз фонд «Жанна Фриске — Я рядом!» проводит в Москве специальный концерт, посвященный памяти певицы, в 2015-м ушедшей из жизни после борьбы с раком головного мозга. На мероприятие были приглашены и близкие подруги Жанны, экс-солистки группы «Блестящие» Ольга Орлова и Анна Семенович, однако они по разным причинам не присутствовали. Певец Саша Попов не смог сдержать эмоций по этому поводу в беседе с корреспондентом журнала StarHit.

«Люди, которые при жизни Жанны громко называли себя ее преданными друзьями, странно отреагировали на участие в данном благотворительном мероприятии. Ольга Орлова отказалась. Анна Семенович была вроде не против, но не смогла приехать, так как находилась почти в другом конце мира — в Подмосковье. От группы «Блестящие» мы так и не получили ответа, они просто проигнорировали. Больше, чем уверен, что если бы Жанна была жива и отмечала бы, например, день рождения, то все бы сразу прибежали торговать лицами. Тошно смотреть на наш российский шоу-бизнес, на этот котелок змей», — заявил артист.

В итоге на сцене Театриума на Серпуховке выступили младшая сестра Жанны Наталья (кстати, ее родители также были на концерте), Анжелика Агурбаш, Наталья Гулькина, Томас Невергрин, Наталья Власова и другие звезды. Вся выручка от продажи билетов и добровольная помощь от знаменитостей была направлена в благотворительный фонд, который поддерживает детей и взрослых с тем же диагнозом, что был у Жанны.

Фото и видео: Instagram

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