Игрок питерского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков отметил свой день рождения.

Обычно футболист предпочитает не устраивать шумные вечеринки, однако в день своего 34-летия он оказался в центре незабываемого праздника. Его жена Инна Жиркова устроила для него настоящий сюрприз.

«Юра не любитель отмечать день рождения, поэтому я решила организовать ему романический вечер, но с сюрпризом. Мы пришли в ресторан, зал закрыли специально под нас, на столе стояли вино, свечи, играл саксофонист. Но в самый неожиданный момент из соседнего зала появились наши близкие друзья, с шарами, фейерверками и поздравлениями. Юра был в шоке, но глаза светились от счастья!», - рассказала о прошедшем торжестве Инна.