Торт в виде танка, фейерверки и близкие друзья: Инна Жиркова устроила супругу незабываемый праздник
Обычно футболист предпочитает не устраивать шумные вечеринки, однако в день своего 34-летия он оказался в центре незабываемого праздника. Его жена Инна Жиркова устроила для него настоящий сюрприз.
«Юра не любитель отмечать день рождения, поэтому я решила организовать ему романический вечер, но с сюрпризом. Мы пришли в ресторан, зал закрыли специально под нас, на столе стояли вино, свечи, играл саксофонист. Но в самый неожиданный момент из соседнего зала появились наши близкие друзья, с шарами, фейерверками и поздравлениями. Юра был в шоке, но глаза светились от счастья!», - рассказала о прошедшем торжестве Инна.
Но на этом сюрпризы не закончились. Поскольку Жирков неравнодушен к военной тематике и коллекционирует все военные атрибуты, супруга футболиста преподнесла ему огромный торт в виде танка.
«Торт в форме танка Т-34 изготовляли несколько дней, мне очень хотелось удивить мужа и судя по его реакции, сюрприз удался. Юра даже хотел забрать его в свой военный музей», - поделилась она.
Поздравить спортсмена с 34-м днем рождения пришли все его близкие друзья, среди которых были Александр Кокорин, Бранислав Иванович с супругой Натальей, Иван Новосельцев с женой Катериной, чета Торбинских и многие другие.
Фото: архивы пресс-службы