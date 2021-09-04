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Торт в виде акулы и дебют на сцене: Самойлова и Джиган с размахом отметили день рождения дочери

Накануне дочери рэпера Джигана и бизнесвумен Оксаны Самойловой Лее исполнилось 7 лет. Супруги устроили наследнице шикарный праздник, который точно надолго запомниться гостям. Именинница была в восторге от торжества, которое проходило в стиле подводного мира. Девочка надела костюм русалки, а гости наслаждались многочисленными конкурсами и выступлениями известных артистов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джиган, Оксана Самойлова и Лея

Фото: @samoylovaoxana/Instagram

Оксана Самойлова выложила пост на своей странице в Instagram, показав снимки с торжества, а также радовала подписчиков многочисленными Stories. «7 лет назад 3 сентября ранним солнечным утром, муж вез меня на красной Феррари рожать нашу вторую дочь», — подписала кадры блогер.

Сам праздник проходил в одном из столичных развлекательных центров, и обошелся звездным родителям, вероятно, в несколько сотен тысяч рублей.

День рождения дочери Джигана и Оксаны Самойловой

В конкурсах, проводимых аниматорами, участвовали не только дети, но и их родители. На празднике были замечены блогер Елена Блиновская и модель Елена Перминова.

Лея, которая в этом году пошла в первый класс престижной частной школы, была в восторге от происходящего. Девочка танцевала и пела под любимые хиты группы The Limba, которых родители попросили выступить на дне рождении. И, конечно, под песни звездного папы.

Закончилось тем, что девочка спела пару хитов и залезла к отцу на плечи.

Кульминацией праздника стал огромный торт в форме акулы, плывущей в океане. Недолго думая Джиган посадил дочь прямо на торт.

«Ну и почему бы не оседлать этот торт?» — подписала видео Оксана Самойлова.

Оказалось, что он был выполнен специально для того, чтобы Лея смогла залезть на него сверху. А съедобным является только нос изделия. Именинница и гости до позднего вечера танцевали и наслаждались праздником.

Фото и видео: Instagram