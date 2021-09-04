Торт в виде акулы и дебют на сцене: Самойлова и Джиган с размахом отметили день рождения дочери

Оксана Самойлова выложила пост на своей странице в Instagram, показав снимки с торжества, а также радовала подписчиков многочисленными Stories. «7 лет назад 3 сентября ранним солнечным утром, муж вез меня на красной Феррари рожать нашу вторую дочь», — подписала кадры блогер.

Сам праздник проходил в одном из столичных развлекательных центров, и обошелся звездным родителям, вероятно, в несколько сотен тысяч рублей.